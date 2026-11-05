Tunisie: Le prix de la tomate pourrait bientôt retomber à 2 dinars le kilo

Le prix de la tomate a atteint 6 dinars le kilogramme sur le marché tunisien, une hausse exceptionnelle par rapport aux années précédentes qui s'explique principalement par le recul de l'offre. Selon le président du Syndicat tunisien des agriculteurs, Midhani Dhaoui, la production de la tomate d'automne a été fortement affectée par les conditions climatiques, notamment la vague de chaleur enregistrée en août et les épisodes de grêle dans plusieurs régions.

Intervenant mardi 3 novembre 2026 sur Express Fm, Midhani Dhaoui a indiqué que la baisse de la production avait entraîné une diminution des quantités disponibles sur le marché, contribuant ainsi à la flambée des prix. Il a expliqué que la production de tomates en Tunisie se répartit sur trois saisons. La première commence en mars et s'achève en avril. Les tomates arrivent à maturité en juin, avant d'être transformées en conserves destinées à approvisionner le marché.

La deuxième saison, consacrée à la tomate d'automne, débute en juin et se poursuit actuellement. Quant à la troisième, celle de la tomate primeur, elle n'a pas encore commencé.

La chaleur et la grêle affectent les rendements

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Selon le responsable syndical, la période de floraison de la tomate d'automne a coïncidé avec la vague de chaleur du mois d'août. Les températures élevées ont provoqué la chute des fleurs, entraînant une baisse de la production. Les cultures qui ont échappé à ce phénomène ont ensuite été touchées par des épisodes de grêle, notamment à Sbiba et Foussana, dans le gouvernorat de Kasserine. Ces intempéries ont affecté la qualité des tomates.

Midhani Dhaoui a également souligné que le rendement de la tomate d'automne est nettement inférieur à celui de la tomate de saison. Alors que le rendement moyen de cette dernière avoisine les 60 tonnes, celui de la tomate d'automne ne dépasse pas 30 tonnes dans les meilleurs cas.

Un recul des prix attendu avec la tomate primeur

Malgré la hausse actuelle, le président du Syndicat tunisien des agriculteurs prévoit une baisse des prix dans les prochains jours. Le kilogramme de tomate pourrait ainsi revenir aux alentours de 2 dinars avec l'entrée en production de la tomate primeur. Par ailleurs, le responsable a alerté sur la hausse importante des coûts de production. Le prix du plant hybride a notamment atteint 140 millimes l'unité. À ces charges s'ajoutent plusieurs difficultés, dont les aléas climatiques, la pénurie de main-d'œuvre agricole et l'efficacité jugée insuffisante de certains produits phytosanitaires.

Midhani Dhaoui a enfin appelé à préserver les différentes filières de production agricole, en tenant compte de leurs coûts et en assurant le suivi de l'ensemble de leurs maillons. Il a estimé que le recul de la production réduit les possibilités de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par le secteur.