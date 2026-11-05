Afrique: Ebola - Près de 5 000 décès, un responsable africain alerte sur un risque de propagation internationale

Un haut responsable sanitaire africain a mis en garde contre le risque de propagation internationale de l'épidémie d'Ebola, qui a atteint une ampleur sans précédent avec près de 10 000 cas et environ 5 000 décès. Il a notamment évoqué la possibilité que le virus gagne d'autres pays, y compris le Royaume-Uni, si des financements supplémentaires ne sont pas mobilisés pour renforcer les dispositifs de prévention, de surveillance et de prise en charge.

Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Jean Kaseya, a établi un parallèle entre la situation actuelle et la pandémie de Covid-19, apparue en Chine avant de se propager à l'échelle mondiale, faisant des millions de morts et mettant à rude épreuve les systèmes de santé et les économies.

Il a appelé l'ensemble des pays, et pas uniquement les États africains, à renforcer leur niveau de préparation face à la maladie. Selon lui, c'est la première fois que trois régions du continent africain sont touchées simultanément par Ebola.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans des déclarations rapportées par le quotidien britannique The Guardian, Jean Kaseya a rappelé que plusieurs pays avaient initialement estimé ne présenter aucun risque face au Covid-19, avant de devenir, quelques mois plus tard, des foyers importants de contamination. Il a exprimé son souhait d'éviter que le Royaume-Uni et d'autres pays connaissent une situation similaire.

Une épidémie d'une ampleur exceptionnelle

Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola enregistrée en République démocratique du Congo (RDC) depuis la découverte du virus. Provoquée par la souche Bundibugyo, elle est considérée comme la plus importante et la plus meurtrière jamais recensée dans le pays.

Les autorités sanitaires congolaises ont officiellement déclaré l'épidémie le 15 mai 2026 dans la province de l'Ituri, même si les analyses génétiques indiquent que les premières contaminations remonteraient au mois de février.

Selon les données rapportées dans l'article du Guardian du 28 octobre, la RDC comptabilisait 10 060 cas sur un total de 10 091 infections recensées, ainsi que 4 887 décès. L'Ouganda et le Kenya avaient également enregistré deux décès chacun.

La maladie s'est propagée à plusieurs pays d'Afrique de l'Est, notamment au Kenya et en Ouganda. Le Nigeria a également confirmé, le 20 octobre, un cas chez une femme ayant séjourné en Ouganda et prise en charge à Abuja. La France avait, pour sa part, signalé un cas chez un médecin de retour de République démocratique du Congo en juin.

Un virus transmis par contact direct

Ebola est une maladie infectieuse grave, souvent mortelle, qui se transmet principalement par contact direct avec le sang et les autres liquides biologiques d'une personne infectée, notamment les vomissements. La transmission peut également survenir lors de la manipulation des dépouilles et des cérémonies funéraires. L'ampleur de l'épidémie et sa propagation dans plusieurs pays renforcent les inquiétudes des autorités sanitaires internationales, qui appellent à intensifier les mesures de surveillance, de prévention et de prise en charge.