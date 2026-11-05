Tunisie: L'USM joue l'EST à Rades ce Samedi - Le test de caractère

Face à l'EST ce week-end, les Bleus entendent confirmer leur statut de poil à gratter permanent pour les ténors du football tunisien.

L'Union Sportive Monastirienne s'affûte en prévision de son match retard face à l'Espérance Sportive de Tunis, ce week-end, dans le cadre de la mise à jour de la 7e journée de L1. En embuscade au classement, dans le rétroviseur des meneurs, les Bleus de Romain Folz seront donc en mission sur la pelouse de Radès pour une opération qui pourrait nous offrir l'un des grands formats de la saison. Pour ce duel entre cadors aux ambitions clairement affichées, l'enjeu est on ne peut plus clair pour les Bleus, frapper un grand coup loin du Ribat.

Ce sera donc un test de caractère pour les Usémistes, un onze appelé à envoyer un signal fort quant à ses ambitions de jouer les premiers rôles. Quid de la dynamique et de la forme du moment de l'USM ? Ce samedi, l'US Monastir abordera cette affiche avec le plein de confiance et la solidité qu'on lui connaît. Onze solide, l'USM se distingue jusque-là par cette aptitude à bloquer les espaces, piquer en contre et créer le déséquilibre attendu grâce à un collectif assez bien huilé. Ligne par ligne, l'USM tient donc la route. Derrière, devant le gardien Ahmed Slimane, les latéraux, que sont Youssef Herch et Mahmoud Ghorbal ou encore Raed Bouchniba, forment, avec les axiaux Rayan Boukadida et Rayan Azzouz ou encore Aboubaker Benga, un ensemble compact et rigoureux.

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Plus haut au coeur du jeu, l'on note que si Romain Folz est un adepte de la rotation, il distribue surtout les postes au mérite et selon le profil de l'adversaire. Là, si récemment, il a associé Mazen Slama (18 ans) à Chaim Djebali et Malek Mhiri à l'entrejeu, il peut aussi compter sur Salah Barhoumi, un médian qui dézone vers le couloir droit et Ousmane Diané, toujours aussi précieux au ratissage. En attaque enfin, outre l'ailier gauche Bechir Yaâkoub, l'ailier droit Yassine Amri et la pointe Ahmed Bouassida, des éléments tels que l'avant- centre Brahim Gadiaga et le gaucher Samy Boualy sont toujours aussi utiles une fois incorporés. Face à une EST qui tentera de confisquer le cuir et adopter un bloc haut, la clé du match résidera forcément dans la bataille du milieu de terrain. A ce titre, l'USM devra contenir la percussion et la créativité offensive de l'Espérance et adopter un marquage sur les Ribeiro, Blaili et autre Hazem Mastouri.

Pour davantage d'efficacité clinique

Dans ce genre d'affiche aussi, c'est l'efficacité clinique qui départagera les deux équipes. Dans ce qui pourrait constituer une affiche fermée, les opportunités se compteraient probablement sur les doigts d'une main. Et l'équipe qui convertira ses temps forts prendra une option sérieuse sur les trois points. Gérer la pression donc, faire preuve de force mentale inébranlable tout en gardant une assise défensive compacte, une discipline de fer sans ballon et se projeter vers l'avant à la récupération, les Bleus savent à quoi s'en tenir ce week-end pour déjouer l'Espérance et rediriger sa propre énergie contre elle, plutôt que de l'affronter en force.