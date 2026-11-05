Afrique: Compétitions interclubs africaines/Aménagement des calendriers - Décider maintenant une fois pour toutes

A quelques semaines du tour des groupes pour l'EST, le CA ou le CSS, le débat est houleux concernant la programmation des matches.

Considérant la qualification de trois de nos équipes en compétitions africaines, il y a lieu de décider une fois pour toutes si ces clubs peuvent bénéficier d'un aménagement. En effet, il va de soi que les clubs appelés à jouer contre des équipes n'ayant pas complètement récupéré de leurs engagements africains refusent de changer quoi que ce soit. Il y a ceux qui ont accepté au vu de leurs bonnes relations ou par réaction de sportivité spontanée.

Mais laisser cette question en suspens ou au bon vouloir d'une des parties prenantes n'est pas une solution. Il faudrait que toutes ces parties sachent à quoi s'en tenir d'une manière définitive.

C'est ainsi que les pays qui aménagent régulièrement leurs calendriers nationaux pour soutenir leurs clubs engagés dans les compétitions continentales (Ligue des champions et Coupe de la Confédération) se trouvent majoritairement en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est.

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Ces ajustements consistent généralement à reporter les matchs de championnat local pour offrir aux clubs qualifiés des périodes de repos ou de préparation optimales avant leurs confrontations africaines.

Les principaux championnats qui aménagent

Voici les principaux pays qui pratiquent cet aménagement réglementaire :

En Égypte, la Fédération égyptienne de football (EFA) et la Ligue de football professionnel sont connues pour être les plus flexibles avec les calendriers de leurs géants comme Al Ahly et Ezzamalek. Les reports de matchs de Premier League égyptienne y sont systématiques dès que ces clubs atteignent les phases de groupes ou les matchs à élimination directe, ce qui engendre souvent de lourds retards dans la finalisation de leur saison locale.

Au Maroc, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) via la Ligue nationale de football professionnel (Lnfp), adapte le calendrier de la Botola Pro pour des clubs comme le Raja CA, le Wydad AC, R Berkane ou l'AS FAR. Les instances veillent à ce que les équipes engagées ne jouent pas de match national dans les 3 à 4 jours précédant ou suivant un déplacement africain de grande envergure.

En Algérie, la Ligue de Football Professionnel (LFP) algérienne ajuste constamment le calendrier du championnat pour soutenir des formations, telles que le CR Belouizdad, le MC Alger ou l'USM Alger. Lorsqu'un club joue une finale ou une demi-finale continentale, la priorité absolue lui est donnée au détriment du calendrier régulier du championnat.

En Tanzanie, un pays devenu une place forte du football africain, la TFF réorganise fréquemment le calendrier de sa Premier League pour mettre ses clubs phares, Simba SC et Young Africans (Yanga), dans les meilleures dispositions avant leurs échéances continentales.

En République Démocratique du Congo (RDC), la fédération aménage historiquement le calendrier pour le TP Mazembe et l'AS Vita Club afin d'éviter l'accumulation de fatigue liée aux longs déplacements en Afrique subsaharienne. En Tunisie, on a essayé d'organiser, mais il y a toujours de la confusion. Une confusion qui met à mal les relations entre les clubs. C'est à éviter et une décision définitive mettrait tout le monde d'accord.

Il est à noter qu'actuellement, on étudie une harmonisation globale du côté de la CAF.

Calendrier CAF harmonisé

Pour réduire ces reports incessants qui nuisent parfois à la lisibilité des championnats domestiques, la Confédération africaine de football (CAF) a validé un calendrier global standardisé. L'objectif est d'inciter toutes les associations membres à aligner leurs saisons (généralement d'août à mai) afin de minimiser le besoin d'aménager les calendriers au cas par cas.

Qu'en sera-t-il en Tunisie ? Il faut le décider, tout en sachant que jouer en milieu de semaine incommode certains clubs qui sont privés de recettes conséquentes. Mais le rythme des compétitions de par le monde et non pas seulement en Tunisie implique une adaptation aussi bien sportive que... sociale.