Madagascar: Mada Fiesta Party One - West Indian-Malagasy en concert

5 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Bamby s'invite à l'Esplanade Kianja Barea Mahamasina pour un grand rendez-vous festif. Baptisé « Mada Fiesta Party One », cet événement réunira une importante brochette d'artistes et de DJ de la scène nationale, le 6 novembre 2026, à partir de 16 heures.

Pour cette première édition, les organisateurs misent sur une programmation éclectique, avec des artistes aux univers musicaux différents. Une affiche qui rassemble plusieurs générations et sensibilités de la musique urbaine malagasy. Parmi les noms annoncés figurent notamment Neiman, Taija, Karaba, Wawa, Big MJ, Mamada, Agrar, Rim-Ka, Ckycky, Anatal, Rijade, Wada & Youngs ainsi que Muamar. Les platines seront également de la partie avec DJ Natoo et DJ Cyemci. Rabarone et MC Florent Paany assureront l'animation.

Au-delà de la succession des prestations, Mada Fiesta entend réunir différents courants musicaux sur une même scène. Rap, musique urbaine et sonorités populaires devraient ainsi se côtoyer dans une ambiance festive. Une occasion de mettre en lumière la diversité de la création musicale malagasy et de rassembler les amateurs de musique autour d'un rendez-vous commun.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les portes de l'esplanade ouvriront dès 14 heures, tandis que le spectacle débutera à 16 heures. Le public est donc attendu à Mahamasina pour une après-midi musicale qui promet de faire vibrer la capitale.

Avec cette première édition, Mada Fiesta fait de la musique un trait d'union entre les artistes et leur public, tout en offrant une nouvelle vitrine à la scène musicale malgache.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.