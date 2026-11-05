Madagascar: Mada Fiesta Party One - West Indian-Malagasy en concert

Bamby s'invite à l'Esplanade Kianja Barea Mahamasina pour un grand rendez-vous festif. Baptisé « Mada Fiesta Party One », cet événement réunira une importante brochette d'artistes et de DJ de la scène nationale, le 6 novembre 2026, à partir de 16 heures.

Pour cette première édition, les organisateurs misent sur une programmation éclectique, avec des artistes aux univers musicaux différents. Une affiche qui rassemble plusieurs générations et sensibilités de la musique urbaine malagasy. Parmi les noms annoncés figurent notamment Neiman, Taija, Karaba, Wawa, Big MJ, Mamada, Agrar, Rim-Ka, Ckycky, Anatal, Rijade, Wada & Youngs ainsi que Muamar. Les platines seront également de la partie avec DJ Natoo et DJ Cyemci. Rabarone et MC Florent Paany assureront l'animation.

Au-delà de la succession des prestations, Mada Fiesta entend réunir différents courants musicaux sur une même scène. Rap, musique urbaine et sonorités populaires devraient ainsi se côtoyer dans une ambiance festive. Une occasion de mettre en lumière la diversité de la création musicale malagasy et de rassembler les amateurs de musique autour d'un rendez-vous commun.

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Les portes de l'esplanade ouvriront dès 14 heures, tandis que le spectacle débutera à 16 heures. Le public est donc attendu à Mahamasina pour une après-midi musicale qui promet de faire vibrer la capitale.

Avec cette première édition, Mada Fiesta fait de la musique un trait d'union entre les artistes et leur public, tout en offrant une nouvelle vitrine à la scène musicale malgache.