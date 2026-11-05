Madagascar: Sauver Bekoto - Une mobilisation exceptionnelle des artistes au Panorama le 14 novembre

Le 14 novembre prochain, le Panorama Hotel vivra une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la solidarité. À l'initiative de Ny Rado Rafalimanana et de Popol, fils de Bekoto, l'établissement sera entièrement privatisé afin de récolter des fonds destinés aux soins du célèbre membre de Mahaleo, dont l'état de santé est aujourd'hui particulièrement préoccupant.

Quatre salles, quatre ambiances rythmeront l'événement : un cadre symphonique assuré par l'Orchestre Jejy, un espace festif dédié aux jeunes, une salle réservée aux fans de Mahaleo ainsi qu'un espace convivial autour de l'esprit des feux de camp et de la guitare. Dès 16 heures, les invités VIP seront accueillis avant l'ouverture de l'ensemble des espaces à 18 heures.

Selon Popol, la dégradation de l'état de santé de Bekoto remonte à une agression survenue en 2023 à Antsirabe. Frappé à la tête avec un bois rond alors qu'il rentrait d'un déplacement, l'artiste a conservé de lourdes séquelles malgré les traitements entrepris. Aujourd'hui en tournée à l'étranger, il ne chante plus et son état s'est aggravé, rendant indispensable une prise en charge spécialisée sur place.

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De nombreux artistes ont déjà répondu présents bénévolement : Ken, Tah Manana, Yarys, Tarika Hasina, Ndondolah, Melky et plusieurs autres. Ken souligne que cette rencontre sera aussi l'occasion d'ouvrir le débat sur l'assurance santé des artistes malgaches.

Jaojoby et Oladad ont également promis leur soutien malgré un contrat à la même date. Les artistes reconnaissent en tout cas le caractère primordial de cet élan du coeur, se rappelant les concerts que Mahaleo organisait autrefois pour aider des jeunes à vivre leur rêve à l'étranger.

Un appel au bénévolat des jeunes sera également lancé pour soutenir l'organisation. L'intégralité des bénéfices sera remise à Popol afin de contribuer aux soins de Bekoto, dans un élan de solidarité nationale envers l'une des figures majeures de la musique malgache.