Madagascar: Behoririka - Le lac clôturé par la CUA

Après la démolition des installations des marchands informels autour du lac de Behoririka, la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a procédé à la clôture du périmètre concerné par les travaux de désengorgement des voies d'évacuation des eaux pluviales.

Les marchands, contraints de libérer les lieux depuis quelques jours, ont encore été vus en train d'étaler leurs marchandises sur les gravats des constructions démolies. Depuis hier, ils se sont éparpillés dans diverses localités. Le nouveau marché de Behoririka, baptisé « tsena vao » et situé à quelques centaines de mètres du lac, n'est investi pour le moment que par une minorité d'entre eux. Ceux qui ont fait le choix d'investir ces emplacements indiqués par la CUA, en dépit de l'exiguïté du périmètre proposé à chaque marchand, affirment ne pas avoir d'autre choix et être prêts à entreprendre une nouvelle fois la démarche de fidélisation des clients, auparavant habitués à effectuer leurs achats sur le site autour du lac.

Pour l'instant, les trois niveaux du bâtiment abritant le nouveau marché de Behoririka ne sont pas encore entièrement occupés. Quant aux marchands du lac, qui tempêtent contre les autorités municipales pour leur décision de démolition à la veille de la période des fêtes, ils ne semblent pas obtenir la sympathie du grand public. Celui-ci dénonce l'état de délabrement dans lequel se trouve le site, ainsi que les remblais illicites qui y ont été effectués, à l'origine de l'engorgement total des voies d'évacuation des eaux pluviales et, par conséquent, des inondations à répétition à Behoririka en période de pluies.