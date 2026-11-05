Congo-Brazzaville: Tchikapika - Des kits scolaires remis aux différentes écoles

Le député de Tchikapika, dans le département de la Cuvette, Dorel Eyobelé, a offert récemment, grâce aux efforts conjugués des cadres de cette contrée résidant à Brazzaville, des kits aux vingt-huit établissements scolaires de sa circonscription électorale.

Composés, entre autres, de cahiers, de stylos, crayons, gommes, règles, livres pour les écoles primaires et collèges, chemises cartonnées, cartons de rame, registres d'appel et boîtes à colle, les kits ont été distribués à vingt écoles primaires, cinq collèges d'enseignement général, un lycée d'enseignement général et deux écoles maternelles. Dorel Eyobélé a également pensé à la mairie et à la sous-préfecture de Tchikapika qui ont reçu des ordinateurs et imprimantes.

Après avoir remis les fournitures scolaires aux élèves des écoles primaires et collèges des différents villages qui composent sa circonscription, le député a bouché cette campagne par la communauté urbaine de Tchikapika, le 4 novembre. Ici, les élèves de quatre établissements scolaires ont été touchés par cet élan de coeur. En accomplissant ce geste, l'élu a rappelé l'importance de l'éducation qui est le fondement sur lequel se bâtit l'avenir des enfants. Elle leur donne, a-t-il dit, les outils nécessaires pour réaliser leurs rêves ainsi que la confiance en eux pour conquérir le monde.

« Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons distribué 57 300 kits scolaires aux vingt-huit établissements de notre district dont 5000 seront distribués à Tchikapika centre. En plus des kits scolaires, nous sommes également venus avec du matériel divers composé des imprimantes, ordinateurs et didactiques pour les écoles. Ces dons ont pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos enfants durant l'année scolaire », a précisé Dorel Eyobelé.

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Conscients du fait que de nombreux enfants n'ont pas la possibilité d'avoir des fournitures scolaires pour poursuivre leurs études, les cadres de Tchikapika résidant à Brazzaville, unis autour du vice-Premier ministre, Jean-Jacques Bouya, ont créé un cadre de solidarité visant à accompagner les parents et élèves à chaque rentrée scolaire. « L'éducation étant un des secteurs qui occupe une place de choix dans la vision éclairée du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, nous avons à coeur chaque année, au moment de la rentrée, d'offrir des kits scolaires aux enfants de la contrée selon la disponibilité des ressources », a déclaré le député. Il a ajouté que l'éducation des enfants est une mission qui concerne tout le monde.

C'est ainsi qu'il a rappelé aux autorités publiques, organisations non gouvernementales, parents d'élèves, enseignants qu'ils ont tous un rôle à jouer pour assurer un accès équitable à une éducation de qualité aux enfants. S'adressant aux élèves, il les a encouragés à bien travailler et à produire des meilleurs résultats scolaires possibles. « N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls sur le chemin de l'apprentissage, nous sommes à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous encourager à chaque étape de votre parcours scolaire. Nous croyons en vous et en votre potentiel, et nous avons hâte de vous voir devenir les leaders de demain », a-t-il exhorté, invitant les parents à continuer de soutenir leurs enfants dans leur parcours éducatif.

Il a exprimé, enfin, toute sa gratitude au personnel enseignant pour son dévouement et son engagement en faveur de l'éducation des enfants. Leur travail, a reconnu le député de Tchikapika, est essentiel et capital pour accompagner les élites du Congo de demain.