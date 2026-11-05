Congo-Brazzaville: Musique symphonique - L'Oseb revisite des grands classiques de la rumba congolaise

Le 31 octobre dernier à l'Institut français du Congo, l'Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (Oseb) a donné un concert d'exception intitulé "Rumba congolaise", pour revisiter, en version symphonique, les grands classiques de cette musique, patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, inscrit à l'Unesco depuis le 14 décembre 2021, et aussi de restituer à cette musique d'exception toute sa dignité et sa noblesse.

A travers le concert, les jeunes et enfants de l'Oseb ont fait un choix délibéré et fort : celui de consacrer ce moment exclusivement à la rumba congolaise, en s'écartant du mélange habituel entre musique classique, musique liturgique et musique de la cité. Car, quand on parle de l'orchestre symphonique, on pense d'abord à la musique classique. Mais cette fois, l'Oseb a fait ce choix pour présenter cette musique dans toute sa noblesse, de permettre aux jeunes et enfants de revisiter en version symphonique ses grands classiques .

Le concert s'est ouvert avec les nouveaux apprenants au piano, au violon et à la guitare durant un quart d'heure, avant que l'orchestre ne mette le public en haleine pendant 1h20. Les jeunes et enfants de l'Oseb ont interprété, en version symphonique, des chansons comme "Historiette de Brazzaville" de Sébastien Makoumba-Nzambi; "Congo ekolo na biso"' et "Bana ya Congo" de Jacques Loubelo et Josys Toungamani; "Malaika" de William Fadhili; "Na wo tsetsa", la traditionnelle berceuse congolaise; "Merci maman" d'Alphonse Ntaloulou; "Le bûcheron" de Franklin Boukaka; "Adios Théthé" de Rochereau Tabu Ley; "Bolingo ya la joie" puis "Dit Moninga" de Lucie Eyenga; "Welé" de Casimir Zao; "Pont sur le Congo" de Franklin Boukaka; "Mario" de Franco Luambo Makiadi; "Tongo etani na mokili ya Congo" de Jean Serges Essous; "Africa mokili mobimba" de Charles Mwamba; "Makambo mibale" de Kosmos Mountouari; et "Indépendance cha cha" de Joseph Kabasele dit Grand Kalle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutes ces oeuvres ont fait l'objet d'un travail inédit de transcription, d'arrangement et d'orchestration symphonique. Un travail que le maestro Josias N'Gahata, fondateur, directeur et principal formateur de l'Oseb, a mené personnellement, fort de sa formation de compositeur de musique classique. Un concert jugé d'exception pour l'Oseb. «Nous jouons et la musique classique, c'est-à-dire la musique d'ailleurs, et la musique congolaise en version classique.

Celui qui vous parle se met à faire des adaptations, des arrangements, des orchestrations pour l'orchestre symphonique. C'est une façon d'archiver notre musique, de la promouvoir. Aujourd'hui, nous avons bien voulu nous appuyer ou mettre l'action sur la rumba congolaise pour plusieurs raisons», a-t-il expiliqué.

Huit années d'endurance, d'assiduité et d'engagement

Josias N'Gahata a mentionné également les difficultés auxquelles l'orchestre est confronté. Depuis huit ans, a-t-il dit, le groupe garde toujours la même énergie en ce qui concerne la formation. Les enfants sont toujours assidus, engagés. «Parce qu'enseigner les enfants, leur apprendre la musique, c'est pour nous une passion. Mais il y a des difficultés. Ce que nous déplorons, c'est que nous n'avons pas toujours de soutien, et les enfants grandissent. Malgré notre bonne volonté et notre engagement à leur offrir un cadre d'épanouissement sain et structuré à travers la musique, nous demeurons confrontés à des difficultés financières liées au manque de sponsors.

Une telle oeuvre, à ma connaissance, ne devrait pas souffrir de ce manque de soutien, d'autant plus qu'elle concerne la jeunesse, l'avenir de notre pays. Les autorités politico-administratives, et en premier lieu le ministère de tutelle, ainsi que les entreprises opérant dans divers secteurs, devraient accompagner cette initiative qui fait pourtant la fierté du Congo. Nous lançons un appel sincère à tous ceux qui peuvent nous soutenir», a-t-il lancé .

Le maestro a ajouté que le groupe est toujours ouvert aux parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l'apprentissage d'un instrument de musique et leur offrir la chance d'intégrer l'orchestre. L'Oseb tient ses ateliers d'apprentissage et ses répétitions à l'Institut d'administration des entreprises, chaque samedi et dimanche, de 14h à 17h. La musique étant pour tous, les portes de ce gtoupe sont donc ouvertes à tous.

Par ailleurs, Josias N'Gahata, qui a fait savoir que l'Oseb est en pleine forme, a félicité également le travail assidu de ses collègues encadreurs, qui ont maintenu le cap avec sérieux et dévouement durant son absence. C'est grâce à cet engagement collectif que l'orchestre se porte aussi bien aujourd'hui.

Notons que plusieurs personnalités ont assisté à ce concert, à savoir le président du Conseil supérieur de la liberté de communication; l'ambassadeur d'Allemagne; la représentante résidente de l'Unicef; la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis; le premier conseiller de l'ambassade du Venezuela; le pasteur missionnaire suédois Carl Sundberg et son épouse.