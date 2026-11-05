Congo-Brazzaville: États-Unis - Revue des dossiers sociaux et humanitaires

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a échangé, le 3 novembre à Brazzaville, avec la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Congo, Amanda Jacobsen. Au centre de l'audience entre les deux personnalités, les inondations dans la Likouala et le retour des réfugiés centrafricains et de la République démocratique du Congo.

La diplomate américaine, Amanda Jacobson, a exprimé, à la sortie de son entretien avec la ministre, la solidarité de son pays aux familles touchées par les inondations dans la Likouala et dans d'autres départements du Nord du pays. Elle a indiqué que des agences des Nations unies apportaient déjà leur aide, notamment grâce au vol onusien qui atteint des communautés difficiles d'accès.

S'agissant des réfugiés, la chargée d'affaires a salué la longue et généreuse tradition d'accueil des réfugiés de la République du Congo, précisant que les États-Unis soutiennent « le retour volontaire lorsque les conditions le permettent ». Elle a souligné les efforts du gouvernement congolais pour aider les réfugiés de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo à rentrer chez eux.

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Autre point abordé au cours de cette rencontre, la traite des personnes. Amanda Jacobsen a rappelé qu'il s'agissait « d'une priorité absolue pour les États-Unis », ajoutant que les deux parties ont discuté de la manière de continuer à travailler ensemble pour protéger les victimes et traduire les trafiquants en justice.