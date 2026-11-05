Sahara Occidental: Trente-cinq ans après, l'ONU range les Casques bleus

Le 31 octobre dernier, l'échec du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) à renouveler le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) a ouvert une nouvelle page du conflit sahraoui. La mission disparaît du terrain, mais la question de l'autodétermination reste entière. Entre bras de fer américano-russe, rivalité maroco-algérienne et incertitude diplomatique, le Maghreb entre dans une zone de turbulences.

Trente-cinq ans de présence, des milliers de patrouilles, des observateurs militaires, des bases opérationnelles et une mission historique : préparer un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Pourtant, le 31 octobre dernier, la Minurso a vu son mandat arriver à expiration sans que l'objectif fondateur de son déploiement ait été atteint. Le référendum promis en 1991 n'a jamais eu lieu.

Et les Nations unies se retrouvent aujourd'hui devant un paradoxe diplomatique : mettre fin aux opérations d'une mission créée pour accompagner un règlement politique qui n'a jamais abouti. Le blocage s'est cristallisé au Conseil de sécurité, le 30 octobre. Le projet de résolution américain, soutenu par onze membres, a été rejeté après le veto de la Russie, avec trois abstentions. Washington entend faire avancer le processus sur la base du plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine.

Moscou considère que cette orientation risque de privilégier une solution et de fragiliser le principe d'autodétermination. Le désaccord ne porte donc pas seulement sur la durée de vie d'une mission onusienne, mais sur le cadre politique et juridique de sortie du conflit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le référendum, promesse inachevée de 1991

Créée par la résolution 690 du Conseil de sécurité, conformément aux propositions de règlement de l'ONU et de l'Organisation de l'unité africaine acceptées en 1988 par le Maroc et le Front Polisario, la Minurso devait notamment surveiller le cessez-le-feu et préparer une consultation permettant aux Sahraouis de choisir entre l'indépendance et l'intégration au Maroc. Mais les désaccords sur l'identification des électeurs et les conditions d'organisation du scrutin ont progressivement paralysé le processus.

En 2007, Rabat a proposé une autonomie du territoire sous sa souveraineté comme base de négociation. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, continue de défendre l'option de l'indépendance. L'impasse s'est encore aggravée avec la reprise des hostilités en 2020, après plusieurs années de cessez-le-feu. La fin des opérations de la Minurso intervient donc dans un environnement sécuritaire fragile, loin des conditions qui avaient justifié sa création.

Antonio Guterres maintient le principe, mais qui garantira la stabilité ?

Le secrétaire général, António Guterres, a tenu à clarifier un point essentiel : la fin de la mission ne supprime pas le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Il appelle les parties à respecter les droits de la population et à faire preuve de la plus grande retenue. Les Nations unies annoncent également la poursuite de leurs efforts diplomatiques par l'intermédiaire de Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général.

Une équipe réduite supervisera la liquidation de la mission, notamment le rapatriement des équipements et des biens appartenant aux pays contributeurs. Il ne s'agit donc pas de la disparition de toute présence onusienne, mais de la fin de la composante opérationnelle de maintien de la paix.

Le Maghreb à l'épreuve du nouveau rapport de force

Les conséquences dépassent les limites du Sahara occidental. La question sahraouie demeure un facteur structurant de la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, deux puissances dont les relations diplomatiques sont rompues depuis 2021. Elle pèse également sur les perspectives d'intégration maghrébine et sur la coopération régionale, à un moment où les défis sécuritaires du Sahel exigent davantage de coordination.

Pour l'Afrique, le dossier revêt une dimension institutionnelle particulière. L'Organisation de l'unité africaine avait participé au cadre de règlement de 1988, avant que l'Union africaine ne maintienne la question sahraouie dans son agenda. La fin de la Minurso pose ainsi une question de fond : quelle place les mécanismes multilatéraux peuvent-ils encore occuper lorsque les grandes puissances ne parviennent plus à s'accorder sur les conditions d'une sortie de crise ?

Une mission s'achève. Le conflits, lui, reste ouvert

Le retrait de la Minurso ne consacre ni l'indépendance du Sahara occidental ni la reconnaissance définitive de la souveraineté marocaine par l'ensemble de la communauté internationale. Il traduit d'abord l'incapacité du Conseil de sécurité à s'entendre sur l'avenir de son dispositif de maintien de la paix. Après trente-cinq ans, les Casques bleus s'en vont, mais les questions fondamentales demeurent : autodétermination, statut du territoire, sécurité de la population et règlement politique durable.

La véritable épreuve commence maintenant : empêcher que le vide opérationnel ne se transforme en vide diplomatique et sécuritaire. À New York, le Conseil de sécurité n'a pas réussi à sauver la mission. Au Sahara occidental, il reste encore à sauver les chances d'une paix négociée.