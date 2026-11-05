Congo-Brazzaville: Consortium panafricain pour la paix - Emmanuel Onkassa choisi au bureau départemental du pays

Le bureau national du Consortium panafricain pour la paix (CPP), point focal Congo, que dirige l'évêque Norbert Okana, a élevé, le 30 octobre à Brazzaville, Emmanuel Onkassa comme coordonnateur de l'équipe départementale de cette organisation de la société civile.

L'installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante départementale, composée de sept membres, s'est déroulée en présence du coordonnateur général international, le Dr Ernest Djomo Nounga. Elle est dirigée par Emmanuel Onkassa, secondé d'un conseiller départemental, Idas Mesmin Lewerre. Le poste de chargé des finances revient à Aristide Ndzala et celui des relations avec les institutions à Rodelche Dibou Mfira. Le nouveau bureau a un mandat de deux ans renouvelable et sa responsabilité est de travailler dans un esprit d'équipe, de discipline et de transparence.

Peu avant l'installation de ce bureau, le coordonnateur national, Norbert Okana, a demandé à ses membres de considérer la mission comme un engagement au service de l'organisation et de la communauté et non comme un privilège personnel. Il les a invités à faire preuve de disponibilité, de loyauté, de respect de la hiérarchie et d'un engagement constant.

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Le bureau départemental a ainsi pris l'engagement d'oeuvrer pour la promotion des valeurs de paix et le respect du cahier de charges mis à sa disposition.

Pour sa part, le coordonnateur général international du CPP, le Dr Ernest Djomo Nounga, a axé son allocution sur la présentation de cette organisation, son orientation majeure ainsi que la responsabilité de la nouvelle équipe. Le CPP, a-t-il dit, est un mouvement citoyen et panafricain qui rassemble des forces vives du continent. Il est orienté vers la bonne gouvernance sans quoi on ne peut pas parler de paix durable.

D'après lui, cette bonne gouvernance n'est pas un slogan théorique. Elle se traduit par des actions sur le terrain à travers la formation des membres, des leaders d'opinion et de la société civile aux principes de gestion d'éthique, de responsabilité et de transparence. La bonne gouvernance, a-t-il poursuivi, se traduit aussi par l'observation citoyenne, comme des observations impartiales des processus électoraux et du fonctionnement des institutions publiques. « Observer, c'est garantir la transparence, prévenir les crises en amont et s'assurer que la voix des citoyens est respectée », a-t-il déclaré. Il a ajouté que « d'autres piliers du CPP sont le panafricanisme concret, la culture de la non-violence ainsi que le nouveau bureau de Brazzaville ».

S'adressant à la nouvelle équipe départementale, le Dr Ernest Djomo Nounga insisté sur la responsabilité car porter l'insigne du Consortium est un honneur, mais avant tout une charge. Il a émis le souhait d'être un bureau de proximité pour la sensibilisation dans les quartiers, les écoles et les communautés, en travaillant en partenariat et en toute synergie avec les autorités locales ainsi que la société civile de Brazzaville car la paix se construit sur le terrain et non dans les salons.

Au terme de ces propos, il les a encouragés à être exemplaires, rigoureux et impartiaux, des sentinelles de la transparence, des observateurs et organisateurs des séminaires de formation à la citoyenneté pour éveiller les consciences, parce que l'Afrique de demain se dessine aujourd'hui.

Notons que la cérémonie d'installation du bureau départemental a été marquée par la nomination du chargé des relations avec les institutions, Jaly Silas Wamassolo, en remplacement du précédent démis de ses fonctions.