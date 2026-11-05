Sénégal: Production industrielle au pays - Une hausse de 7,3% enregistrée au premier trimestre 2026

5 Novembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Comparée à la période correspondante de 2025, l'activité industrielle est marquée par une hausse de 7,3% de la production au premier trimestre 2026.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette performance est attribuable à l'accroissement de la production des industries manufacturières (+10,7%), de « l'électricité, gaz et eau » (+9,1) et extractives (+0,9%). En revanche, la production des industries environnementales (-5,2%) baisse sur la période sous revue.

L'Ansd informe que l'accroissement de la production des industries extractives est attribuable à la consolidation des « autres produits des industries extractives » (+17,3%) ainsi qu'à la performance constatée dans l'extraction du pétrole brut (+8,2%) sur la période.

Le renforcement de la production « d'électricité, de gaz et d'eau » est lié à la hausse de l'activité de captage et de distribution de l'eau (+13,9%) et celle de production d'électricité et de gaz (+8,0%).

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Le relèvement de la production des industries manufacturières résulte essentiellement de la hausse des activités des industries agro-alimentaires (+20,7%), des matériaux minéraux (+10,0%) et de production de papier et carton (+4,7%).

Quant à la baisse de la production des industries environnementales, elle est due au recul de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination de déchets (-5,3%).

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