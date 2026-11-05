Afrique de l'Ouest: Burkina Faso - Le Trésor Public lève 30 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer le financement de son budget 2026, le Burkina Faso a levé le mercredi 4 novembre 2026 la somme de 30 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme globale de 30 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 50,294 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 167,65 %.

Le montant des soumissions retenu est de 30 milliards de FCFA (à l'exception des obligations de 7 ans) et celui rejeté à 20,294 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 59,65%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,59% pour les bons, 6,93% pour les obligations de 3 ans et 7,37% pour celles de 5 ans.

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Le Trésor Public burkinabé entend rembourser le capital des bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 3 novembre 2027. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur s'est aussi engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 novembre 2029 pour celles de 3 ans et au 5 novembre 2031 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.