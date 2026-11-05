Cote d'Ivoire: Hausse de 43% du résultat net de la Société Multinationale de Bitumes au premier semestre 2026.

Le résultat net après impôts de la Société Multinationale de Bitumes (SMB), qui produit des bitumes en Côte d'Ivoire, a enregistré une hausse de 43% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025.

Selon le rapport d'activités au 30 juin 2026, ce résultat net est passé de 3,924 milliards de FCFA au 30 juin 2025 à 5,628 milliards de FCFA. De l'avis de la direction de l'entreprise, ces résultats traduisent la résilience du modèle d'exploitation de la société et sa capacité à améliorer sa rentabilité opérationnelle malgré un contexte marqué par une réduction temporaire de l'activité de production.

Quant au chiffre d'affaires, il a connu une baisse de 6% à 95,728 milliards de FCFA contre 101,892 milliards de FCFA au premier semestre 2025. Les responsables de la SMB expliquent cette situation par la baisse de l'activité liée à la réalisation de l'arrêt métal quinquennal de l'unité de production pendant 50 jours de fin janvier 2026 à mars 2026, dans le cadre des opérations de maintenance programmées pour respecter la conformité règlementaire et la sécurité.

L'excèdent brut d'exploitation connait une progression de 28% avec une réalisation qui passe de 8,438 milliards de FCFA au 30 juin 2025 à 10,799 milliards de FCFA un an plus tard.

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Le résultat financier se situe à +223,337 millions de FCFA contre -151,312 millions de FCFA au premier semestre 2025.

Au terme de la période sous revue, le résultat des activités ordinaires a enregistré une hausse de 66% avec une réalisation de 9,800 milliards de FCFA contre 5,903 milliards de FCFA à fin juin 2025.

« Au second semestre 2026, la SMB entend tirer profit de la poursuite des investissements publics et privés dans les infrastructures routières en Côte d'Ivoire, qui devraient soutenir la demande locale en bitume », note l'équipe dirigeante de cette entreprise. Par ailleurs, estime-t-elle, les perspectives régionales demeurent favorables, notamment au Ghana, au Cameroun et au Nigeria, où plusieurs projets de construction et de réhabilitation routières continuent d'alimenter une demande soutenue en bitume.

Toutefois, la direction de la SMB est d'avis que ces perspectives restent tributaires de la stabilité des conditions d'exploitation et pourraient être affectées par d'éventuelles perturbations techniques susceptibles d'entraîner un décalage dans la réalisation des volumes prévisionnels.