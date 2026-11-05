Cote d'Ivoire: La société CFAO Mobility Côte d'Ivoire annonce une baisse de 27% de son résultat net au premier semestre 2026.

A l'issue du premier semestre 2026, le résultat net de la société CFAO Mobility Côte d'Ivoire, qui distribue des véhicules automobiles, a connu une baisse de 27% par rapport au premier semestre 2025.

Le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise indique en effet que ce résultat net s'est élevé à 3,957 milliards de FCFA contre 5,420 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Quant au chiffre d'affaires, il affiche une augmentation de 651,236 millions de FCFA avec une réalisation de 91,833 milliards de FCFA contre 91,182 milliards de FCFA au premier semestre 2025. Selon les responsables de la société, le marché de la distribution automobile enregistre une progression par rapport au premier semestre 2025. Les ventes totales ont atteint 16 328 véhicules contre 15 185 véhicules sur la même période l'an dernier. « CFAO MOBILITY Côte d'lvoire maintient sa position de leader avec une part de marché s'élevant à 38% », avancent-ils.

Le résultat d'exploitation s'est, de son côté, replié de 22,47% dégageant un solde de 5,823 milliards de FCFA contre 7,511 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

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Le résultat financier se situe à -434 millions de FCFA contre -384 millions de FCFA au 30 juin 2025 (-2,65%).

En ce qui concerne, le résultat des activités ordinaires connait une régression de 24,39% avec une réalisation de 5,389 milliards de FCFA contre 7,127 milliard de FCFA au premier semestre 2025.

Le résultat avant impôts suit la même tendance baissière, se situant à 5,399 milliards de FCFA contre 7,085 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Sur les perspectives de leur société, les responsables de CFAO Mobility Côte d'Ivoire avancent que sauf évènements majeurs et compte tenu du portefeuille de commandes en leur possession, elles sont bonnes pour le second semestre 2026.