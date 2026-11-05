Congo-Kinshasa: Football - Décès d'Alphonse Muela Kankonda, fondateur de Sa Majesté Sanga Balende

Le fondateur du club de football Sa Majesté Sanga Balende et ancien chef coutumier des Bakwanga Bakwa Tshisamba (Kasaï-Oriental), Alphonse Muela Kankonda, est décédé ce jeudi 5 novembre 2026 à l'âge de 95 ans.

L'annonce de la disparition a suscité une vive émotion dans la province particulièrement au sein de la grande famille de Sanga Balende, l'un des clubs les plus emblématiques du football congolais.

Fondateur de cette équipe le 25 mars 1962, Alphonse Muela Kankonda a consacré une grande partie de sa vie au développement du sport et à l'encadrement de la jeunesse dans l'espace kasaïen. Sous son impulsion, Sanga Balende est devenu, au fil des décennies, une véritable institution sportive, portant haut les couleurs de Mbuji-Mayi sur les scènes nationale et continentale.

Chef des Bakwanga Bakwa Tshisamba, le défunt laisse derrière lui un héritage à la fois coutumier et sportif. Sa disparition constitue une lourde perte pour les communautés qu'il a servies, ainsi que pour les nombreux supporters des « Rouge et Or », rapportent des sources locales.