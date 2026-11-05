Congo-Kinshasa/Tanzanie: Illicocash Ligue 1 - Céleste FC domine Novakin, l'AS Malole tenue en échec par Tanganyika

La quatrième journée du championnat national d'élite de la RDC, l'Illicocash Ligue 1, s'est poursuivie mercredi 4 novembre avec deux rencontres disputées dans les groupes A et B.

Dans le groupe B, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, le Céleste FC s'est imposé face à Novakin sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 32e minute par N'sona Kinkela.

L'action est partie d'une belle combinaison collective initiée par Kasongo Maole, qui a servi Biduaya. Ce dernier a relayé le ballon vers Nzanga qui, d'une passe extérieure du pied, a trouvé Kinkela pour la conclusion victorieuse.

Dans l'autre rencontre du jour, disputée au stade Kikula de Likasi dans le groupe A, l'AS Malole et le FC Tanganyika se sont quittés sur un score de parité d'un but partout (1-1).

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Les locaux avaient ouvert le score à la 18e minute grâce à Lingoya Mongulu, avant qu'Alain Muzungu n'égalise pour le FC Tanganyika à la 35e minute.

La quatrième journée se poursuit ce jeudi 5 novembre avec plusieurs affiches au programme. Dans le groupe A, l'AS Saint-Luc sera opposée à Lubumbashi Sport à partir de midi. À la même heure, Simba recevra le FC Brutos.

À 14 heures, New Soger croisera le fer avec le CS Manika, tandis que Sa Majesté Sanga Balende affrontera Blessing FC.

Dans le groupe B, l'AC Rangers défiera New Jak FC à 15 heures au stade Tata Raphaël.