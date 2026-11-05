Congo-Kinshasa: Les agents de santé grévistes acceptent de participer à la campagne de vaccination contre le choléra à Mbandaka

À Mbandaka, les infirmiers et agents de santé ont décidé, mardi 2 novembre, de prendre part à la campagne de vaccination contre le choléra prévue du 6 au 15 novembre, malgré la grève qui paralyse actuellement le secteur de la santé dans la province de l'Équateur.

La décision a été prise à l'issue d'une session extraordinaire réunissant les sept syndicats du secteur de la santé à Mbandaka. Selon Alain Lingoma, coordonnateur de l'intersyndicale de la santé de l'Équateur, cette participation répond à une exigence humanitaire face à la gravité de l'épidémie qui frappe la ville et ses environs.

Il indique que les syndicats ont obtenu l'autorisation de leur hiérarchie nationale afin de permettre aux personnels soignants de contribuer aux activités de vaccination destinées à freiner la propagation de la maladie.

« L'épidémie de choléra secoue gravement la ville de Mbandaka et ses environs. C'est une situation jamais connue chez nous. Des décès sont notamment enregistrés dans les centres de traitement de Bolenge, Wangata et Mbandaka. Vu la gravité de cette épidémie, nous avons écrit à notre hiérarchie à Kinshasa pour solliciter notre participation à la campagne de vaccination contre le choléra », a expliqué Alain Lingoma.

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Selon lui, l'objectif est de sauver des vies humaines en interrompant la chaîne de transmission de la maladie dans les communautés touchées.

Le coordonnateur de l'intersyndicale précise toutefois que cette décision ne signifie pas la suspension du mouvement de grève en cours.

« Les infirmiers et agents de santé sont autorisés à participer aux activités de vaccination dès lors qu'ils sont retenus. Je précise que la grève n'est pas suspendue. Il s'agit d'une mesure humanitaire prise dans l'intérêt de notre communauté », a-t-il souligné.

Il ajoute que les centres de santé, les hôpitaux et les bureaux administratifs demeurent fermés en raison de la grève générale observée par les professionnels du secteur.

La campagne de vaccination contre le choléra se déroulera en porte-à-porte du 6 au 15 novembre. Elle couvrira quinze des dix-huit zones de santé touchées par l'épidémie dans la province de l'Équateur. Les autorités sanitaires espèrent ainsi réduire significativement la propagation de la maladie et protéger les populations les plus exposées.