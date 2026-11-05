Congo-Kinshasa: Un député provincial s'oppose à l'installation des compteurs électriques prépayés au Bandundu

L'installation des compteurs électriques prépayés dans la ville de Bandundu suscite des débats jusque dans l'hémicycle provincial. Le député provincial Arthur Baza Musunda a introduit mercredi 04 novembre une motion incidentielle à l'Assemblée provinciale afin de contester la mise en oeuvre de ce dispositif, qu'il estime préoccupant pour une partie des consommateurs, notamment les ménages à faibles revenus.

Cette initiative législative intervient dans un contexte marqué par des réactions divergentes au sein de la population concernant l'introduction du système de prépaiement de l'électricité.

À travers sa motion, l'élu provincial Arthur Baza, entend porter au niveau des institutions provinciales les inquiétudes exprimées par plusieurs habitants face aux conséquences économiques de cette réforme.

Selon lui, l'utilisation des compteurs prépayés pourrait accentuer les difficultés des ménages disposant de revenus limités.

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Le député estime que toute généralisation de ce dispositif devrait être précédée d'une large consultation afin de prendre en compte les préoccupations des consommateurs.

Il plaide notamment pour une évaluation approfondie de l'impact social et économique de cette mesure sur les différentes catégories de la population.

Avec le dépôt de cette motion incidentielle, la question des compteurs prépayés quitte le seul cadre des discussions communautaires pour être examinée au niveau parlementaire.

Les élus provinciaux devraient ainsi se pencher sur les avantages et les préoccupations liés à ce système de facturation de l'électricité, alors que le sujet continue de susciter des réactions au sein de la population de Bandundu.

En attente de l'examen de la motion

Pour l'heure, les modalités d'examen de cette motion ainsi que les décisions qui pourraient en découler n'ont pas encore été rendues publiques.

Les regards restent tournés vers l'Assemblée provinciale, appelée à se prononcer sur une question qui touche directement les consommateurs d'électricité de la ville, avec pour enjeu la conciliation entre modernisation du système de facturation et protection du pouvoir d'achat des usagers.