Congo-Kinshasa: L'ONG AJBS appelle le ministère de la Justice à débloquer les fonds d'alimentation pour les prisonniers d'Angenga

L'ONG Action des jeunes pour le bien-être social (AJBS), basée à Gemena, a exhorté, lundi 2 novembre, le ministre de la Justice à débloquer d'urgence les fonds destinés à l'alimentation des détenus de la prison d'Angenga, dans la province du Sud-Ubangi.

Dans une déclaration publique, l'AJBS affirme que la prison d'Angenga ainsi que d'autres prisons des provinces du Sud-Ubangui et de Mongala sont privées des fonds pour leur fonctionnement depuis plus d'une année.

Cette structure de la société civile dénonce une disparité de traitement flagrante, soulignant que d'autres prisons, notamment celles de Ndolo et Makala à Kinshasa ainsi que Luzumu au Kongo Central, perçoivent régulièrement leurs dotations financières, contrairement à l'établissement pénitentiaire d'Angenga.

L'AJBS rappelle que l'accès à une alimentation suffisante et le respect de la dignité humaine doivent être garantis de manière équitable dans l'ensemble des structures carcérales du pays, sans aucune discrimination.

L'organisation plaide pour une intervention rapide auprès du ministre des Finances afin d'obtenir un décaissement régulier des fonds nécessaires au bon fonctionnement de la prison d'Angenga ainsi que des autres centres de détention de la province du Sud-Ubangui et de celle de Mongala.