Congo-Kinshasa: Les déclarants en douane s'engagent à lutter contre la fraude en Ituri

L'Union nationale des déclarants en douane (UNDD) de l'Ituri a réaffirmé, mardi 03 novembre à Bunia, sa volonté de contribuer à la maximisation des recettes publiques en collaboration avec la Direction générale des douanes et accises (DGDA). Son président provincial, Senga Kibasonga Abdoul Karim, a annoncé une série d'actions visant à lutter contre les fausses déclarations en douane, à l'origine d'importants manques à gagner pour le Trésor public.

S'exprimant lors d'un point de presse à Bunia, le responsable provincial de l'organisation professionnelle des déclarants en douane a dénoncé certaines pratiques frauduleuses qui affectent les opérations douanières dans la province.

Selon lui, des déclarations inexactes de marchandises, parfois réalisées avec la complicité d'agents véreux, privent l'État de ressources importantes.

Senga Kibasonga cite notamment des cas où des véhicules importés sont déclarés sous d'autres catégories de marchandises afin de réduire les droits et taxes à payer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Vous avez suivi des cas où des personnes déclaraient leurs véhicules et se retrouvaient avec une déclaration d'huile végétale ou de maïs. Nous voulons mettre fin à tous ces désordres et à ces bavures », a-t-il déclaré.

Pour lui, la profession de déclarant en douane doit être mieux encadrée afin de garantir la crédibilité du secteur et d'améliorer la mobilisation des recettes publiques.

Le président provincial de l'UNDD estime que l'un des principaux défis reste l'exercice de la profession par des personnes non qualifiées.

Il plaide pour davantage de rigueur dans l'accès au métier et annonce des démarches visant à renforcer l'organisation de la corporation.

« Nous faisons face à plusieurs difficultés, notamment les improvisations dans notre corps de métier. C'est dans cet objectif que nous sommes en train de créer un ordre national des déclarants en douane afin de mettre de l'ordre dans la profession », a-t-il expliqué.

Un appel à la mobilisation des déclarants

Senga Kibasonga a également sollicité l'implication des déclarants en douane actifs dans les postes frontaliers et centres commerciaux de la province, notamment à Aru, Mahagi, Kasenyi-Tchomia et Bunia, afin de mieux lutter contre la fraude.

Selon lui, une collaboration renforcée entre les professionnels du secteur et la DGDA permettra d'améliorer la transparence des opérations douanières et de renforcer la contribution du secteur au financement de l'État.

L'Union nationale des déclarants en douane affirme ainsi vouloir jouer un rôle plus actif dans la lutte contre la fraude douanière et dans l'amélioration de la collecte des recettes publiques en Ituri.