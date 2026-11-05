Togo: Avec la KfW, les communes togolaises se dotent de mairies modernes

5 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le projet de construction de 60 nouvelles mairies financé par l'Allemagne progresse dans plusieurs régions. À Kuma-Tokpli (Maritime), le chantier est déjà achevé à 75 %, selon l'ambassade d'Allemagne.

Réalisés dans le cadre du Programme d'appui à la décentralisation (PAD), financé par la Banque publique allemande KfW, ces bâtiments doivent offrir aux communes des locaux adaptés à leurs nouvelles missions.

Chaque mairie comprendra des bureaux, un service d'état civil doté d'archives et des salles polyvalentes destinées aux activités des habitants.

L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des agents municipaux et rapprocher l'administration des citoyens.

Le Togo compte 117 communes.

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