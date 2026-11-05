Togo: IA - Jusqu'à 262 millions de dollars de gain potentiel pour le pays

L'intelligence artificielle pourrait faire progresser l'économie togolaise de quelque 172 millions de dollars en dix ans.

Mais le pays doit d'abord lever plusieurs obstacles, à commencer par l'accès des jeunes à Internet. C'est ce que révèle l'Indice Ayre, publié en marge du sommet du Commonwealth à Antigua-et-Barbuda.

Le Togo y obtient un score de 42,6 sur 100, sous le seuil de préparation fixé à 53. Il se classe 37e sur les 56 pays de l'organisation, dont seuls 15 atteignent ce seuil.

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Le paradoxe est frappant : la 4G couvre 99,7 % de la population, mais moins d'un jeune Togolais sur deux (44,9 %) utilise Internet.

En cause, le coût des données mobiles, qui représente près de 9,5 % du revenu mensuel moyen et plus d'un cinquième de celui des 40 % les plus pauvres. La fiabilité pose aussi problème : près de trois entreprises sur quatre signalent des coupures de connexion.

L'éducation reste un autre point faible, avec un score de 2,5 sur 10, en raison notamment d'un manque d'enseignants formés et de la place limitée de l'informatique dans les programmes.

Des initiatives déjà engagées

L'étude salue plusieurs projets en cours. Depuis septembre, le gouvernement teste « Voix du Togo », un programme qui vise à développer des outils d'IA capables de comprendre l'éwé, le kabyè et le moba, avant d'être étendus à une cinquantaine de langues nationales. Les autorités forment aussi 101 spécialistes pour animer de nouveaux laboratoires d'innovation pédagogique et prévoient d'introduire l'IA dans l'enseignement technique.

L'étude met enfin en lumière la réalité de l'entrepreneuriat des jeunes : près d'un Togolais de 18 à 29 ans sur quatre dirige une jeune entreprise, mais 84 % d'entre eux disent le faire faute d'emploi. L'IA pourrait les aider à gagner en productivité, à condition d'avoir accès aux compétences, aux outils et aux financements nécessaires.

Selon les scénarios du FMI appliqués par les chercheurs, le gain économique lié à l'IA varierait entre 83 et 262 millions de dollars en dix ans.

L'Ayre Think Tank mène des recherches sur les possibilités et les défis créés par les technologies émergentes, en mettant l'accent sur l'inclusion, les liens entre les personnes, la prospérité et le progrès. En collaboration avec la Calvin Ayre Foundation, il cherche à déterminer comment les avancées technologiques peuvent apporter des avantages concrets aux individus et aux communautés.