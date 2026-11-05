Tunisie: Poulet, yaourts, biscuits... De nouvelles baisses de prix dans les grandes surfaces

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé une nouvelle série de réductions exceptionnelles sur les prix de plusieurs produits de consommation, les 7 et 8 novembre 2026, en coordination avec les grandes surfaces commerciales. Les baisses, qui atteignent jusqu'à 20 %, concernent notamment le poulet prêt à cuire, les boissons lactées à base de yaourt, la halwa chamia, certains biscuits et des jus.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la poursuite du programme spécifique de maîtrise des prix des produits de consommation et de soutien au pouvoir d'achat des citoyens.

Dans le détail, les réductions portent sur le poulet prêt à cuire, les boissons lactées à base de yaourt en formats de 160 et 260 grammes, la halwa chamia en différents conditionnements, ainsi que certaines variétés de biscuits et de jus.

À travers cette nouvelle tranche de promotions, le ministère entend poursuivre l'approche participative adoptée avec les grandes surfaces commerciales, qui repose sur la mise en place de réductions périodiques et variables sur les principaux produits de consommation disponibles sur le marché.