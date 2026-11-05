Tunisie: Sfax - Lancement de la saison de cueillette des olives 2026-2027

Le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a lancé, mercredi, la saison de cueillette des olives au complexe agro-industriel de Bouzouita, en présence de cadres régionaux, de représentants des structures agricoles et des services concernés.

Cette cérémonie vise à mettre en valeur la place stratégique de l'oléiculture à Sfax, pilier économique et agricole de la région, source d'emplois et moteur du développement local et de l'exportation. Les participants ont appelé à conjuguer les efforts pour réussir la saison. Ils ont également insisté sur l'impératif de réunir des conditions favorables à la cueillette, à la transformation et au stockage, dans le respect des normes de qualité et de sécurité.

Ils ont également plaidé pour la poursuite du soutien au secteur et le développement de la filière afin de consolider le rang de Sfax parmi les premiers pôles nationaux de production d'huile d'olive.

Une séance de travail tenue auparavant au siège du gouvernorat avait porté sur les préparatifs de la saison 2026-2027.

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Elle a à ce titre permis de débattre de la préparation des unités de transformation, de la coordination entre les parties concernées et l'urgence de résoudre les difficultés posés afin de préserver la qualité de l'huile d'olive et d'accroître sa valeur économique.