Tunisie: Sfax - Lancement de la saison de cueillette des olives 2026-2027

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a lancé, mercredi, la saison de cueillette des olives au complexe agro-industriel de Bouzouita, en présence de cadres régionaux, de représentants des structures agricoles et des services concernés.

Cette cérémonie vise à mettre en valeur la place stratégique de l'oléiculture à Sfax, pilier économique et agricole de la région, source d'emplois et moteur du développement local et de l'exportation. Les participants ont appelé à conjuguer les efforts pour réussir la saison. Ils ont également insisté sur l'impératif de réunir des conditions favorables à la cueillette, à la transformation et au stockage, dans le respect des normes de qualité et de sécurité.

Ils ont également plaidé pour la poursuite du soutien au secteur et le développement de la filière afin de consolider le rang de Sfax parmi les premiers pôles nationaux de production d'huile d'olive.

Une séance de travail tenue auparavant au siège du gouvernorat avait porté sur les préparatifs de la saison 2026-2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a à ce titre permis de débattre de la préparation des unités de transformation, de la coordination entre les parties concernées et l'urgence de résoudre les difficultés posés afin de préserver la qualité de l'huile d'olive et d'accroître sa valeur économique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.