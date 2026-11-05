Tunisie: Chirurgie du rachis - Une nouvelle technique mini-invasive fait son entrée à Gabès

Chirurgie du rachis : une nouvelle technique mini-invasive fait son entrée à Gabès.

Le service de neurochirurgie de l'hôpital universitaire de Gabès a introduit la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale par voie tubulaire, a annoncé, mercredi, la direction régionale de la santé. Une première intervention a été réalisée avec succès. L'adoption de cette technique vient enrichir l'activité de chirurgie du rachis de l'établissement et améliorer la prise en charge des patients.

Elle s'inscrit dans le cadre de la volonté de moderniser le système de santé et d'équiper les hôpitaux en techniques médicales récentes, a-t-on ajouté.