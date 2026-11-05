Tunisie: Budget 2027 de l'ARP - Les dépenses salariales en hausse de près de 10 %

La commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a tenu, mercredi, une séance conjointe avec la commission des finances et du budget au Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l'audition des représentants du Parlement au sujet de la mission de l'ARP dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027.

Ils ont présenté, à cette occasion, les missions de l'Assemblée et ses principales orientations, indiquant que les prévisions budgétaires de l'ARP pour l'exercice 2027 s'élèvent à 48,751 millions de dinars (MD) contre 48,876 MD en 2026, soit une baisse de 0,26 % par rapport à l'année en cours. L'enveloppe budgétaire proposée se répartit entre 34,393 MD au titre des dépenses salariales (+ 9,82% par rapport à 2026) et 6,057 MD pour les dépenses de fonctionnement (même volume qu'en 2026).

Ils ont précisé que les dépenses salariales pour 2027 prennent en compte l'imposition de l'indemnité de remboursement des frais des membres de l'ARP à la retenue au titre des cotisations, conformément aux dispositions de la loi de finances pour l'année 2026.

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Il s'agit également d'allouer une enveloppe nécessaire aux majorations salariales légales pour les années 2026 et 2027, et la réinscription des budgets relatifs à l'augmentation de l'indemnité de travail parlementaire adoptée dans la loi de finances 2026.

Au cours du débat, les députés ont unanimement souligné la nécessité d'activer la majoration de l'indemnité de travail parlementaire au profit des agents de l'Assemblée, saluant le rôle du cadre administratif et technique dans le bon fonctionnement des travaux et la continuité du service public parlementaire.

Ils ont appelé à mettre en place les mécanismes et procédures juridiques nécessaires pour concrétiser cette augmentation, rappelant que les fonds qui y sont alloués sont inscrits au budget du Parlement depuis 2025.

Les parlementaires ont également réclamé l'augmentation des indemnités de missions à l'étranger , conformément à l'évolution des engagements internationaux de l'Assemblée et au développement de son rôle dans la diplomatie parlementaire et en matière de coopération avec les différents parlements et organisations internationales.

S'agissant de la modernisation des équipements du parlement, les députés ont mis l'accent sur la nécessité de doter l'Assemblée des moyens logistiques et matériels requis pour l'accomplissement de sa mission dans les meilleures conditions, appelant à moderniser l'infrastructure du Parlement, améliorer les conditions de travail et accélérer certaines réformes, notamment l'équipement de la salle des séances plénières en moyens technologiques de pointe, à l'instar des parlements étrangers.

L'accent a également été mis sur le renforcement de la numérisation, la réduction progressive du papier et l'adoption de systèmes d'information modernes conformément aux exigences de l'administration électronique.

Dans leurs réponses, les représentants de l'administration du parlement ont apporté des éclaircissements sur les projets programmés, notamment l'installation d'un système numérique de gestion des discussions, de vote et d'affichage dans la salle des séances plénières, dont le démarrage des travaux est prévu en 2027, ajoutant que des réaménagements sont en cours pour améliorer les salles et les équipements à l'Assemblée.