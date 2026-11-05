Tunisie: Jinene Mhamdia - Plus que quelques jours pour s'inscrire et obtenir un terrain

Le projet résidentiel "Jinene Mhamdia", situé dans le gouvernorat de Ben Arous, devrait entrer en phase de démarrage dans les prochains jours. Les inscriptions pour bénéficier d'un lot de terrain dans le cadre de ce projet restent ouvertes jusqu'au 17 novembre 2026, a annoncé jeudi 5 novembre la directrice des études et de la programmation de l'Agence foncière d'habitation (AFH), Houyem Essid.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, la responsable a précisé que ce projet s'inscrit dans un programme de trois opérations immobilières destinées à renforcer le rôle social de l'État. Ce programme comprend également le projet "Al Arij 2", à l'Ariana, et celui de "Souassi", dans le gouvernorat de Mahdia. L'AFH prévoit de lancer les travaux de ces trois projets avant la fin de l'année 2026, conformément aux échéances fixées.

Au total, ces opérations devraient permettre de proposer environ 1 000 lots de terrain, dont 50 % seront réservés aux catégories à revenus faibles et moyens, avec un plafond de ressources équivalant à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

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Concernant les prix, Houyem Essid a indiqué qu'ils sont encore à l'étude et feront l'objet d'une annonce ultérieure. Les superficies des lots proposés varieront entre 120 m² et plus de 200 m². Parmi les principales conditions d'éligibilité figurent l'inscription sur le site de l'Agence, l'absence de propriété immobilière et l'ancienneté de l'inscription. Par ailleurs, la responsable a annoncé que l'AFH a déjà entamé la préparation de nouveaux projets pour l'année 2027.

Dans un autre volet, Houyem Essid a rappelé que le jeudi 5 novembre 2026 constitue le dernier délai pour confirmer les demandes relatives aux lots de terrain du projet d'Enfidha. Ce projet couvre une superficie de 57 hectares et prévoit l'aménagement d'environ 310 lots individuels.