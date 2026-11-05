Tunisie: Banques résidentes - Les bénéfices nets atteignent 1,65 milliard de dinars en 2025

Le PNB global des banques résidentes en Tunisie a enregistré une croissance de 4,7%, durant l'année 2025. Il s'est établit à 8 399 millions de dinars (MD), contre 5,5% à fin 2024.

Cette croissance intervient suite à la forte progression des revenus du portefeuille d'investissement de 37,3% portée notamment par l'augmentation notable des revenus des bons du Trésor (+41,4 %), la forte régression de la marge d'intérêts globale de 14,9% ou 554 MD, en rapport avec la faible croissance de l'activité de crédit et la décote de 50% des taux d'intérêt sur les crédits à long terme à taux fixe et à la faible progression des commissions nettes de 1,5%, selon l'édition 2025 du rapport annuel sur la Supervision Bancaire, publiée mercredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Selon ce document de la BCT, l'année 2025 s'est soldée par un résultat net de 1 655 MD, en progression de 5% par rapport à l'année précédente, ce qui a permis de maintenir les indicateurs de rentabilité du secteur à un niveau satisfaisant.

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Le nombre de banques résidentes qui ont affiché un résultat bénéficiaire au titre de l'exercice 2025 s'est élevé à 17 banques avec un bénéfice cumulé de 1 778,7 MD, alors que 5 banques ont enregistré un résultat déficitaire s'élevant à 123,5 MD, d'après la même source.

Le bénéfice cumulé de ces banques, en 2025, a été affecté à concurrence de 49,4% en réserves. Les dividendes distribués ont augmenté pour s'établir à 899 MD, soit 50,6 % du bénéfice.

Pour rappel, le secteur bancaire et financier tunisien regroupe 47 établissements, dont 29 agréés en tant que banques et 18 ont la qualité d'établissements financiers. Les 29 banques se répartissent entre 22 banques résidentes et 7 banques non-résidentes.

En ce qui concerne les banques s'adonnant à des opérations islamiques, elles ont enregistré une amélioration de leur PNB de 12,8% pour atteindre 713 MD (contre 632 MD en 2024). De même, le coefficient d'exploitation de ces banques s'est amélioré de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2024 pour se situer à 52,6%, à fin 2025. « Compte tenu d'un effort net de provisionnement de 146 MD, le résultat net global des banques islamiques a diminué de 16,1% à 105 MD, affecté à concurrence de 85,9% en réserves », lit-on dans le rapport de la BCT.

Hausse du produit net de leasing de 9,2%

S'agissant des sociétés de leasing, elles ont réussi à progresser leur produit net de leasing de 9,2% pour atteindre 340 MD. Ce PNL provient essentiellement de la marge d'intérêts qui représente 87,6%, des gains sur portefeuille titres à hauteur de 10,6% et des commissions nettes pour 1,8% ; soit la même structure enregistrée en 2024.

Le résultat net global du secteur du leasing s'est amélioré de 12,5%, en dépit d'un effort de provisionnement plus important qu'en 2024 (33 MD contre 22 MD en 2024) et d'une légère augmentation du coefficient d'exploitation passant de 39,1% en 2024 à 39,4% en 2025.

Par ailleurs, le document de la BCT fait état d'une régression du produit net bancaire des banques non-résidentes de 11,9% à 91,2 millions de dollars- MUSD (soit 273,2 MD), en raison « de la baisse significative de la marge d'intérêts de 34,3% », expliquée principalement par « l'effet cumulé de la diminution du niveau d'activité en 2025 et de la baisse du rendement des opérations de placement ».

Partant, le résultat net global de ces banques a fortement baissé de 24,2% à 24,2 MUSD (72,5 MD).

Quant aux établissements de factoring (institutions proposant des financements immédiats à des sociétés en échange de factures clients en cours de ces dernières), ils ont affiché « une baisse significative de 30,9% au niveau de leur produit net de factoring. Celui-ci n'a pas dépassé 18,5 MD , et ce, en raison de » la diminution de la marge d'intérêt de 29,7%, sous l'effet combiné de la baisse du niveau moyen d'activité en 2025 et du repli du rendement du factoring de 1,4 point de pourcentage, à 9,8% ».

Conséquemment, le résultat net global des établissements de factoring a enregistré une forte contraction de 69% à 3,4 MD. Pour ce qui est des sociétés de paiement, elles sont parvenues à réaliser une hausse au niveau de leur produit net du paiement consolidé, atteignant les 20 MD, bien que ce résultat demeure « insuffisant et ne permet pas de couvrir les importantes charges d'exploitation », selon le document de la BCT.

Les sociétés de paiement ont affiché, par conséquent, des pertes estimées à 17,3 MD, soit presque le même niveau de pertes enregistré au titre de l'exercice 2024.