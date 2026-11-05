Tunisie: Meurtre de la tunisienne Leïla Ben Salem au Canada - Le suspect décède en prison avant son procès

Le suspect du meurtre de la Tunisienne Leïla Ben Salem, survenu en septembre dernier à Montréal, au Canada, est décédé en détention, avant d'avoir pu être jugé. Âgé de 33 ans, Youcef Moussaoui avait été arrêté le 15 octobre et inculpé de meurtre au premier degré. Il aurait tenté de mettre fin à ses jours en prison, une semaine après son arrestation, selon les informations rapportées par les médias canadiens.

Le Bureau du coroner a confirmé avoir été informé de son décès le 2 novembre et a ouvert une investigation afin d'en déterminer les causes et les circonstances. Le dossier a été confié au coroner Andréjean Luc. Aucune information supplémentaire ne sera communiquée dans l'immédiat, les procédures d'investigation étant confidentielles. Le rapport final sera toutefois rendu public, selon les précisions fournies par le Bureau du coroner.

La disparition de l'accusé avant son procès risque de laisser sans réponse plusieurs questions entourant ce meurtre, notamment celles relatives à ses motivations. Selon La Presse, un différend financier entre le suspect et la victime aurait figuré parmi les principales hypothèses des enquêteurs. Cette piste n'a toutefois pas été établie judiciairement.

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Une Tunisienne tuée en pleine visioconférence

Pour rappel, Leïla Ben Salem, une Tunisienne âgée de 45 ans et mère d'un garçon de 12 ans, a été tuée le 22 septembre 2026 à son domicile, situé sur le boulevard René-Lévesque Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. Employée de l'Agence du revenu du Canada, elle participait à une formation professionnelle en visioconférence lorsque son agresseur s'est présenté à son domicile. Selon les informations publiées, elle aurait été mortellement frappée à l'aide d'un objet contondant.

Son décès avait été constaté sur place après l'intervention des policiers, alertés pour une vérification de son état de santé. Le SPVM avait alors précisé que l'affaire ne relevait pas d'un contexte de violence conjugale. Youcef Moussaoui, identifié comme suspect dans cette affaire, avait été arrêté le 15 octobre dans l'arrondissement de Ville-Marie, près de trois semaines après les faits. Il avait été inculpé de meurtre au premier degré et placé en détention dans l'attente de son procès.

L'accusé aurait travaillé comme concierge dans un immeuble situé à proximité de celui où résidait la victime. Son décès avant la tenue du procès laisse désormais en suspens plusieurs éléments relatifs aux circonstances et aux motivations de ce crime.