Angola: Le prix du pétrole Brent évalué sous les 100 $

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert jeudi à 94,52 $, soit une baisse de 9,90 $ par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le Brent évolue dans un contexte où les analystes évaluent la possibilité qu'une victoire démocrate significative aux élections de mi-mandat américaines accroisse la pression sur le président Donald Trump pour qu'il mette fin à la guerre contre l'Iran. Mercredi, le prix du pétrole brut, pour livraison en janvier 2027, a fluctué entre 93,22 $ et 104,96 $. Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également un point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 $ le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.