Angola: Le pays et l'Espagne analysent leur coopération bilatérale

4 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART et LUZ

Luanda — L'Angola et l'Espagne ont examiné, ce mercredi à Madrid, des questions d'intérêt bilatéral ainsi que le renforcement de la coopération entre les deux pays, lors d'une rencontre entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.

Selon un communiqué du Ministère des Relations extérieures (MIREX), cette réunion de travail s'est tenue au Palais de Viana, en marge du XXXe Sommet ibéro-américain, qui rassemble dans la capitale espagnole des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation.

À cette occasion, le ministre Téte António a invité son homologue espagnol à effectuer une visite officielle en Angola, afin d'approfondir le dialogue politico-diplomatique et de renforcer la coopération bilatérale. Les deux responsables ont également abordé l'adhésion de l'Angola à la Conférence ibéro-américaine, en qualité d'État observateur associé.

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L'Espagne assure actuellement le Secrétariat pro tempore de la Communauté ibéro-américaine, une responsabilité qui sera transférée au Honduras pour la période 2026-2028. Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Espagne ont été établies le 19 octobre 1977, deux ans après la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

L'un des jalons de la coopération bilatérale a été la signature, le 20 mai 1987 à Madrid, de l'Accord général de coopération, instrument qui a posé les bases juridiques nécessaires à l'approfondissement des relations entre les deux pays dans divers secteurs.

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