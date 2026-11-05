Ile Maurice: Une automobiliste de 69 ans affirme avoir été agressée par un conducteur

Une automobiliste, une retraitée âgée de 69 ans de Sodnac, Quatre-Bornes, affirme avoir été victime d'une agression à la suite d'un incident de la circulation survenu le mardi 27 octobre, à Cottage. La sexagénaire explique qu'un conducteur l'aurait frappée à la tête avant de s'en prendre à son véhicule, causant des dommages estimés à Rs 15 000. L'intervention d'un policier qui passait à moto aurait permis de mettre fin à l'incident. Une plainte a été déposée au poste de police de Piton, le jeudi 29 octobre.

Les faits se seraient produits vers 15 h 30, sur Forbach Road, à Cottage. La sexagénaire circulait en direction du rond-point de Forbach, en provenance de L'Espérance-Trébuchet. Elle roulait à environ 40 km/h lorsqu'elle aurait entrepris de dépasser un engin de chantier de type JCB qui se trouvait devant elle. Selon elle, aucun véhicule n'arrivait en sens inverse au moment où elle a entamé sa manoeuvre. Toutefois, alors qu'elle effectuait le dépassement, une voiture blanche venant en sens opposé lui aurait fait des appels de phares. La retraitée a poursuivi sa route en direction de Forbach.

C'est à hauteur d'Espace Maison que la situation aurait dégénéré. Toujours selon sa version des faits, le conducteur de la voiture blanche l'aurait rattrapée avant de la dépasser et de se rabattre brusquement devant son véhicule, lui coupant ainsi la route. Afin d'éviter une collision, elle aurait été contrainte de s'arrêter. Deux hommes seraient alors descendus de la voiture. Le conducteur aurait commencé à proférer des injures à son encontre avant de s'approcher de son véhicule. Il lui aurait ensuite asséné un coup de poing sur le côté droit de la tête.

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Craignant d'être de nouveau agressée, la sexagénaire se serait déplacée vers le siège passager pour se mettre à l'abri. Son agresseur présumé aurait alors continué à donner plusieurs coups de poing sur la partie avant droite de sa voiture, endommageant notamment une portière et rabattant de force le rétroviseur extérieur droit. L'incident aurait pris fin grâce à l'intervention d'un policier qui passait à moto. Ce dernier se serait arrêté pour empêcher le conducteur de poursuivre son agression présumée. Souffrant de douleurs à la tête, la retraitée a exprimé le souhait de se faire examiner par un médecin.

La sexagénaire a indiqué qu'une autre femme de 69 ans, qui aurait été témoin de l'incident, pourrait corroborer ses déclarations. La victime affirme être en mesure d'identifier le conducteur ainsi que le passager de la voiture blanche. Les vérifications effectuées à partir du numéro d'immatriculation ont permis de retrouver le propriétaire enregistré du véhicule.