Ile Maurice: 10,94 kg de cannabis, estimés à Rs 16,4 M, dans les bagages d'un Malaisien

5 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Teck Meng, un ressortissant malaisien de 30 ans, a été arrêté à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, le lundi 2 novembre, après la découverte de 10,94 kg de cannabis dans ses bagages. La valeur marchande de cette drogue est estimée à Rs 16 410 000. L'interception a été effectuée à 14 h 35 par les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit, en collaboration avec les services des douanes, à l'arrivée du vol EK709 en provenance de Dubaï.

Le passager, un agent de sécurité, était en possession de dix sachets en plastique noir, scellés à chaud, contenant du cannabis. Les enquêteurs ont également récupéré un passeport malaisien à son nom, trois cartes d'embarquement correspondant aux vols TG404, EK371 et EK709, ainsi que l'étiquette de son bagage. Des devises étrangères ont aussi été saisies, notamment 355 livres sterling, 250 dollars américains, 2 dollars singapouriens, 800 dollars taïwanais, 160 ringgits malaisiens, 10 000 wons sud-coréens et 620 bahts thaïlandais.

Une opération de controlled delivery a été déclenchée le même jour afin de remonter jusqu'au destinataire présumé de la cargaison. Toutefois, cette opération a été annulée le mardi. Le suspect a été placé en détention au poste de police de Vallée-des-Prêtres. Il fait l'objet d'une enquête pour importation de drogue dangereuse avec une présomption de trafic et des circonstances aggravantes.

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