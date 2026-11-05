Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Vieira mise sur la jeunesse, Mané et Gana Gueye absents

Patrick Vieira a dévoilé, ce jeudi au King Fahd Palace, sa sélection pour la double confrontation contre le Soudan, prévue les 12 et 16 novembre prochains, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Une liste marquée par plusieurs nouveautés, des retours attendus et surtout deux absences qui ne manqueront pas de susciter des réactions : celles de Sadio Mané et d'Idrissa Gana Gueye.

Pour ces deux rendez-vous face aux Soudanais, le sélectionneur des Lions a retenu un groupe de 25 joueurs, avec une volonté de poursuivre le travail engagé lors de la précédente fenêtre internationale, tout en apportant quelques ajustements. Parmi les principales nouveautés figurent Pape Demba Diop, Clayton Diandy et Paul Mendy, qui découvrent pour la première fois la sélection nationale. Pathé Mboup fait également son apparition dans le groupe.

Ces premières convocations traduisent la volonté de Patrick Vieira d'élargir ses options et de donner leur chance à de nouveaux profils. La présence de plusieurs jeunes joueurs confirme également la place accordée à la nouvelle génération. Mamour Ndiaye, Lamine Sy, Nobel Mendy et Sadibou Sané conservent ainsi la confiance du technicien français.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le groupe enregistre aussi des retours importants. Krépin Diatta et Dion Lopy retrouvent la Tanière après avoir manqué les précédentes échéances. Leur présence vient renforcer les options du sélectionneur, notamment dans les secteurs défensif et médian.

Mais c'est surtout au chapitre des absences que cette liste retient l'attention. Pour la première fois depuis sa prise de fonction, Patrick Vieira se passe d'Idrissa Gana Gueye. Un choix sportif assumé par le sélectionneur, qui a expliqué les raisons de cette décision lors de sa conférence de presse. L'absence du milieu de terrain d'Everton constitue l'un des faits marquants de cette sélection, compte tenu de son expérience et de son importance historique dans le dispositif des Lions.

Autre absence notable, celle de Sadio Mané. L'attaquant d'Al-Nassr, qui avait déjà manqué le précédent rassemblement, était attendu pour cette fenêtre de novembre. Sa non-sélection s'explique toutefois par un heureux événement familial. Le capitaine des Lions a fait le choix de rester auprès de ses proches.

À ces deux absences s'ajoutent plusieurs forfaits pour raisons médicales. Bara Sapoko Ndiaye, Assane Diao, Abdallah Sima et Ismaïla Sarr ne seront pas de la partie. Pape Moussa Fall manque également à l'appel, endeuillé par le décès de son père.

Par ailleurs, Patrick Vieira a procédé à quelques changements par rapport à son précédent groupe. Ngagne Demba Thiam, qui a perdu sa place de titulaire à l'AC Monza, Arouna Sanganté, Rassoul Ndiaye et Mamadou Diakhon ne figurent pas dans cette nouvelle sélection.

Avec ce groupe renouvelé à certains postes, le sélectionneur aura l'occasion de poursuivre l'évaluation de son effectif, tout en intégrant de nouveaux éléments dans la dynamique collective. Face au Soudan, les 12 et 16 novembre, les Lions devront poursuivre leur parcours dans les éliminatoires de la CAN 2027. Deux rencontres qui permettront également d'apprécier les choix de Vieira, notamment dans la gestion de l'après-Mané et de l'absence d'un cadre comme Gana Gueye.

La liste des 25 Lions

Gardiens : Yehvann Diouf (OGC Nice), Mamour Ndiaye (AS Saint-Étienne), Mory Diaw (Al-Shabab).

Défenseurs : Mamadou Sarr (Real Sociedad), Moussa Niakhaté (OL), Sadibou Sané (AS Monaco), Nobel Mendy (Hull City), Malang Sarr (NEOM), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Lamine Sy (AJ Auxerre), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Krépin Diatta (Watford).

Milieux de terrain : Lamine Camara (AS Monaco), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Juventus), Dion Lopy (Al-Ittihad), Pape Demba Diop (Strasbourg).

Attaquants : Nicolas Jackson (Aston Villa), Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Boulaye Dia (Stade Rennais), Iliman Ndiaye (Manchester City), Pathé Mboup (Stade Brestois), Clayton Diandy (Al-Diriyah), Paul Mendy (Cagliari), Issa Soumaré (Stade Rennais).