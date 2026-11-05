Togo: Le MMLK refuse le paternalisme et réclame des excuses publiques du sélectionneur national

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) condamne fermement l'attitude du sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, envers le journaliste Espoir Gato de Nana FM, lors de la conférence de presse du 3 novembre dernier. L'organisation dirigée par le Pasteur Edoh Komi exige des excuses publiques et personnelles du technicien français dans un délai de 48 heures.

L'affaire Patrice Neveu - Espoir Gato continue de susciter des réactions. Après l'incident survenu le 3 novembre 2026 au siège de la Fédération togolaise de football (FTF), à Kégué, lors de la présentation de la liste des Éperviers pour la double confrontation contre l'Algérie, le Mouvement Martin Luther King (MMLK) est monté au créneau pour dénoncer le comportement du sélectionneur national.

Dans un communiqué rendu public le 4 novembre 2026 à Lomé, l'organisation de défense des droits humains dit avoir suivi avec « indignation et profonde tristesse » les événements ayant opposé Patrice Neveu au journaliste Espoir Gato de Nana FM.

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Selon les faits rapportés par le MMLK, le journaliste aurait simplement voulu obtenir des éclaircissements sur les ambitions du sélectionneur à la tête de l'équipe nationale, notamment sur l'objectif de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, présenté comme une priorité lors de la signature de son contrat. Une interrogation professionnelle qui aurait provoqué une réaction vive du technicien, lequel aurait accusé le journaliste de chercher à le déstabiliser.

Le communiqué rapporte également qu'à l'issue de la conférence de presse, Patrice Neveu se serait dirigé vers le journaliste dans une attitude jugée menaçante. L'intervention de membres du staff et d'autres professionnels des médias aurait permis d'éviter une éventuelle altercation physique.

Le droit à l'information au coeur du débat

Pour le MMLK, cet incident constitue une attitude condescendante, paternaliste et intimidante qui ne saurait être tolérée. L'organisation rappelle qu'un sélectionneur national, quelle que soit sa nationalité, n'est pas au-dessus des citoyens togolais et ne peut considérer les journalistes comme des personnes à qui il devrait donner des leçons.

Le mouvement, conduit par le Pasteur Edoh K. Komi, insiste sur un principe fondamental : poser une question, même dérangeante, ne constitue nullement une tentative de déstabilisation. Il s'agit plutôt d'une prérogative essentielle du journaliste dans l'exercice de sa profession et dans le respect de la liberté de la presse.

Le MMLK dénonce par ailleurs ce qu'il considère comme un risque de deux poids deux mesures dans le traitement des responsables techniques du football togolais. Il estime que le respect et les exigences doivent être identiques, qu'il s'agisse d'un sélectionneur national ou d'un technicien expatrié.

La FTF appelée à prendre ses responsabilités

Tout en saluant les regrets exprimés par le président de la FTF, le Colonel Guy Kossi Akpovy, qui a rappelé le droit des journalistes à exercer librement leur métier, le MMLK estime que les excuses de l'instance fédérale ne sauraient se substituer à celles de la personne directement mise en cause.

À cet effet, l'organisation formule trois principales exigences : des excuses publiques et personnelles de Patrice Neveu à l'endroit d'Espoir Gato, de l'ensemble de la corporation journalistique togolaise et du peuple togolais, dans un délai de 48 heures ; un engagement écrit de la FTF à garantir la sécurité et le respect des journalistes lors des prochaines conférences de presse ; enfin, un rappel à l'ordre formel du sélectionneur par sa hiérarchie.

En exprimant sa solidarité au journaliste Espoir Gato et à l'ensemble de la presse togolaise, le MMLK prévient qu'il restera vigilant sur l'évolution de cette affaire.

Pour le Pasteur Edoh K. Komi, le respect de la dignité humaine et de la liberté de la presse ne saurait dépendre de la nationalité des personnes. Une position résumée par cette formule sans équivoque du communiqué : « La dignité n'a pas de nationalité. Le respect n'a pas de passeport. »