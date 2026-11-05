Madagascar: Antsiranana - L'aéroport militaire d'Andrakaka revit

La coopération militaire entre Madagascar et les États-Unis franchit une nouvelle étape. Le 4 novembre, une délégation de l'US Africom s'est rendue à Antsiranana.

Financé par les États-Unis, le projet de réhabilitation de la piste de l'aérodrome d'Andrakaka a constitué l'un des principaux sujets de cette visite. La modernisation de ce site stratégique doit renforcer les capacités opérationnelles de la Grande Île et faciliter son engagement dans ces futures manœuvres maritimes. Antsiranana s'affirme progressivement comme un carrefour clé de la sécurité navale régionale. C'est dans cette perspective que le général de corps d'armée John Brennan, commandant adjoint de l'US Africom, accompagné de l'ambassadeur Peter Vrooman, a effectué une visite de terrain tout au long de la journée d'hier.

Dans la matinée, trois avions militaires des forces américaines et malgaches se sont succédé sans difficulté sur la piste d'Andrakaka, atterrissant à seulement 15 minutes d'intervalle. Une démonstration concrète que la piste est désormais apte à ac cueillir des aéronefs militaires.

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À travers ce chantier de rénovation et les préparatifs associés, le partenariat bilatéral prend une dimension opérationnelle accrue. L'ambition affichée est de permettre aux forces malgaches de mieux sécuriser leurs espaces maritimes et de préserver les richesses de l'économie bleue.

Cet exercice régional vise notamment à améliorer la connaissance du domaine maritime et à renforcer les opérations de sécurité en mer, conformément aux objectifs du Code de conduite de Djibouti.

Andrakaka au cœur du dispositif

Pour cette édition 2027, Madagascar occupera une place plus importante que lors des sessions précédentes. Outre l'implication du Centre régional de fusion des informations maritimes (CRFIM), basé à Antananarivo, et des deux centres malgaches d'opérations maritimes, la ville d'Antsiranana accueillira directement une partie des manoeuvres. La participation sur place de la force de réaction pour l'Afrique de l'Est de l'US Africom est également envisagée.

Au-delà de l'aspect matériel, cette coopération entend consolider l'autonomie des forces malgaches dans la surveillance et le contrôle de leurs eaux territoriales. Pour le général John Brennan, le développement de ces compétences contribuera activement à la sécurité des voies maritimes internationales et à la protection des ressources locales. De son côté, l'ambassadeur Peter Vrooman a réaffirmé l'engagement de Washington aux côtés de Madagascar dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que contre les trafics maritimes illicites. Une synergie qui, selon lui, fera de l'économie bleue un véritable levier de prospérité et de sécurité durable pour la population.

Située au carrefour de routes maritimes hautement stratégiques de l'océan Indien, Madagascar reste exposée à plusieurs menaces transnationales, notamment la traite des êtres humains, les trafics de drogues et d'armes, la piraterie et le pillage de ses eaux. Dans ce contexte, la mise à niveau des infrastructures, des capacités navales et des dispositifs de surveillance constitue un enjeu majeur pour la souveraineté nationale.

À l'issue de cette séquence, la délégation américaine et les autorités malgaches, conduites par le ministre des Forces armées, le général de corps d'armée Ely Razafitombo, ont pris la direction de la grotte historique située au centre de formation commando de Cap Diego. Le site a accueilli un déjeuner officiel, suivi d'une série d'allocutions. La visite du port d'Antsiranana et du chantier naval de la SECREN a marqué la dernière étape de ce déplacement dans la capitale du Nord.

« La piste d'Andrakaka a démontré qu'elle dispose d'une longueur et d'une largeur suffisantes pour accueillir des avions militaires. Toutefois, des travaux d'ajustement restent nécessaires afin de lui permettre de recevoir simultanément les nombreux aéronefs appelés à participer à l'exercice», a indiqué le général américain.