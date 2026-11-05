Madagascar: Sarah Rakotomanga - « Le haut niveau exige du travail et des sacrifices »

interview

De passage à Madagascar pour ses vacances, Sarah Tiantsoa Rakotomanga, joueuse française de tennis originaire d'Antsirabe et évoluant sur le circuit WTA, répond à nos questions.

Que représente pour vous cette venue à Madagascar, votre pays d'origine, et quel sentiment éprouvez-vous à l'idée de retrouver les jeunes raquettes ?

C'est toujours un plaisir de revenir au pays, de retrouver mes racines et de me ressourcer. Une grande partie de ma famille vit à Madagascar. Ce séjour est donc aussi l'occasion de la rencontrer et de profiter de mes trois semaines de vacances.

Madagascar occupe une place particulière dans mon coeur. Cette rencontre avec les jeunes raquettes est également un grand plaisir. Je suis heureuse de pouvoir partager mon expérience, échanger avec eux et leur montrer un peu ce que je vis sur le circuit professionnel. J'ai aussi été agréablement surprise par le niveau de certains joueurs et joueuses. Il y a du talent et un potentiel prometteur.

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À seulement 20 ans, vous évoluez sur le circuit WTA et avez remporté en 2025 à São Paulo votre premier titre sur le circuit principal. Que représente cette victoire ?

Cette victoire constitue une étape majeure dans ma jeune carrière. Remporter un premier titre sur le circuit principal est une grande source de confiance et me permet de prendre pleinement conscience de mes capacités. C'est aussi une récompense pour tous les efforts consentis, les sacrifices et le travail accompli au quotidien. Je sais que le chemin est encore long, mais ce succès m'a prouvé que j'étais capable de rivaliser avec les meilleures joueuses.

Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels vous devez faire face pour vous maintenir au plus haut niveau ?

Le tennis professionnel exige beaucoup de travail et de sacrifices. Il faut faire preuve de régularité, s'entraîner quotidiennement et fournir des efforts constants, aussi bien sur le plan physique que technique et mental. Les déplacements sont nombreux et il faut sans cesse s'adapter à de nouveaux environnements, aux différentes surfaces et aux adversaires.

Actuellement, je dois surtout prendre le temps de bien récupérer après mon opération de la cheville. Mon objectif est de retrouver progressivement toutes mes capacités afin de reprendre la compétition dans les meilleures conditions.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes raquettes et quels conseils donneriez-vous à ceux qui rêvent de suivre votre parcours ?

Mon premier message est simple : osez et donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves ! N'ayez pas peur de voir grand. Il faut travailler dur, faire preuve de patience, croire en soi et, surtout, prendre du plaisir à jouer. Le chemin vers le professionnalisme n'est pas toujours facile. Il sera jalonné de victoires, mais aussi de défaites et de moments difficiles.