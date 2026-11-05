Madagascar: Ankatso - Le chef de l'État au chevet des étudiants

Le président a annoncé plusieurs mesures de soutien aux étudiants d'Ankatso et les a appelés à préserver leur unité et leur patriotisme.

Le président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), le colonel Michaël Randrianirina, a affiché sa volonté de soutenir les étudiants de l'université d'Antananarivo. Il l'a démontré lors de sa visite, hier, à la troisième édition de l'événement « Univ-Event », organisée à Ankatso.

À travers cette manifestation, les étudiants entendent renforcer leur solidarité autour d'activités sportives et d'actions sociales. Saluant la détermination des étudiants à se fixer des objectifs communs pour améliorer les infrastructures et développer les initiatives sociales, le chef de l'État a annoncé plusieurs gestes en leur faveur. Sa décision d'offrir cinq véhicules de marque Foton aux étudiants, ainsi qu'une aide spéciale destinée à soutenir les projets inscrits dans le cadre de cet événement, a été accueillie par de vifs applaudissements.

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« Les portes de l'État restent toujours ouvertes aux initiatives et aux propositions des étudiants et des enseignants. Les étudiants ont le droit d'accéder au savoir, mais il appartient à l'État de leur offrir un environnement et des infrastructures adéquats pour leur permettre d'étudier. L'État est déterminé à améliorer continuellement la qualité de l'enseignement supérieur, même si de nombreux travaux restent à accomplir », a déclaré le colonel Michaël Randrianirina dans son discours.

Au-delà de ces annonces, le président s'est également engagé à soutenir la réhabilitation des infrastructures dégradées à Ankatso. Il a ainsi demandé aux responsables de l'université de lui transmettre les informations nécessaires à la réalisation des travaux et à la réparation des équipements endommagés.

Un appel à la solidarité

« Si le budget disponible ne suffit pas à financer ces travaux, il faudra transmettre une demande aux responsables concernés. Les travaux seront réalisés progressivement et ne devront pas nécessairement être achevés dans un délai très court. Un calendrier de réalisation devra être établi », a-t-il ajouté.

Il a souligné que le maintien de ces infrastructures dans leur état actuel ternissait l'image de l'université et de Madagascar, alors que les étudiants issus des universités malgaches ont toute leur valeur. À la demande des étudiants, le président a également promis de réhabiliter le terrain de football d'Ankatso, déjà en mauvais état. Il a annoncé l'envoi d'une équipe technique chargée d'étudier les modalités de sa transformation en terrain doté d'une pelouse synthétique. Le terrain de basketball de l'université a, pour sa part, déjà été rénové à la suite d'une précédente sollicitation des étudiants. Le soutien annoncé ne se limite toutefois pas aux infrastructures.

Dans son discours, le chef de l'État a également évoqué la possibilité d'envoyer des étudiants en Russie pour y suivre des formations en administration politique. « Une coopération sera également mise en place avec deux États américains qui sont disposés à nous accueillir pour des formations sur place dès l'année prochaine », a-t-il indiqué.