Madagascar: Concert - Bekoto au coeur d'une mobilisation musicale sans frontières

Le 14 novembre, l'hôtel Panorama accueillera une mobilisation artistique réunissant des musiciens de tous horizons pour apporter un soutien à Bekoto, membre de Mahaleo.

La musique se mobilise pour l'un des siens. Face aux problèmes de santé que traverse Bekoto, figure emblématique du groupe Mahaleo, ses proches et plusieurs artistes lancent un appel à la solidarité. Une grande soirée artistique se tiendra le 14 novembre à l'hôtel Panorama, entièrement privatisé pour l'occasion. L'initiative entend réunir des musiciens de tous les styles, venus d'Antananarivo comme des provinces, autour d'un même objectif : apporter un soutien concret à l'artiste.

À l'origine de cette mobilisation, la famille de Bekoto, notamment son fils Popoly, ainsi que des proches et des amis de l'artiste. Selon les organisateurs, l'annonce de ses difficultés de santé a suscité une réaction de la génération Mahaleo, consciente de la nécessité de lui venir en aide. « Bekoto nous a beaucoup apporté. C'est maintenant à notre tour de lui apporter notre contribution», résume l'esprit de cette initiative.

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L'hôtel Panorama sera entièrement consacré à l'événement, avec quatre salles aménagées pour accueillir différents publics et univers musicaux. La grande salle VIP réunira notamment des musiciens autour d'un programme ouvert à toutes les sensibilités : salegy, rock, jazz et bien d'autres genres. Une salle sera également destinée aux jeunes, tandis que les autres accueilleront les fans et les amateurs de musique, notamment les passionnés de guitare. L'ambition est de faire participer le plus grand nombre d'artistes possible, sans distinction de style.

Plusieurs figures de la scène musicale ont déjà manifesté leur volonté de participer. L'artiste Ken considère cette mobilisation comme une responsabilité collective. « La musique nous a nourris. Il est important que nous apportions notre contribution. Les artistes doivent montrer leur solidarité, car nous sommes aussi dans une situation de vulnérabilité, notamment en matière d'assurance et de protection sociale», souligne-t-il.

Dans le même esprit, la formation Harrys, qui accompagne notamment Ndondola et Lucia, ainsi que le groupe Melky, annoncent leur participation. Le groupe Hasina lance également un appel à l'ensemble des artistes désireux de prendre part à cette action. De son côté, l'artiste international Jaojoby, qui considère Bekoto comme son ami le plus proche au sein de Mahaleo, affirme sa disponibilité malgré un engagement professionnel prévu à cette date. « Le 14 novembre, j'ai déjà un contrat, mais je suis prêt à aider mon ami Bekoto dans la mesure de mes possibilités », assure-t-il. Il évoque également la possibilité de mobiliser des fonds, que l'artiste soit amené à se rendre en Inde ou en Chine pour ses soins.

Une mobilisation au-delà de la scène

Mbola Talenta, qui a grandi musicalement dans l'univers de Mahaleo et a eu l'occasion de jouer aux côtés de Bekoto, tient également à apporter son soutien. Grand admirateur du groupe, il apprécie particulièrement les interprétations de Bekoto, qui ont marqué son parcours musical.

Selon Popoly, le fils de Bekoto, la situation de son père reste préoccupante. Arrivé de Paris avant-hier soir, après l'annonce de cette mobilisation, il explique que son père a connu un accident à la suite d'une agression survenue il y a trois ans, vers 19 heures, lorsqu'il a été victime d'un vol. La famille avait tenté de préserver cette information. Depuis, son état de santé s'est dégradé et les médecins n'ont pas encore pu déterminer précisément la maladie dont il souffre.

Malgré sa fatigue, Bekoto continuait autrefois d'être présent lors de certains spectacles, installé sur une chaise et accompagné par ses proches, qui souhaitent ainsi lui apporter du réconfort. Cependant, il ne chante toutefois plus pendant cette tournée en Europe et a dû interrompre ses activités artistiques. Pour les organisateurs, cette situation rend le soutien d'autant plus nécessaire. « Pourquoi attendre qu'il ne soit plus là pour lui témoigner notre solidarité ? Il est encore temps de l'aider de son vivant », insistent-ils.

L'initiative témoigne également de la solidarité qui s'organise au-delà des frontières. Plusieurs membres de la diaspora ont déjà apporté leur contribution, notamment en proposant des véhicules ou des solutions d'hébergement pendant cette tournée. Une aide précieuse, alors que la prise en charge d'une personne malade représente une lourde charge, y compris pour un artiste reconnu.

Pour participer à cette mobilisation, les organisateurs prévoient un système de billets d'entrée. Chaque personne qui franchira les portes de l'hôtel sera inscrite dans un livre d'or, et les recettes issues de la billetterie constitueront les fonds de cette opération solidaire. Un appel aux bénévoles est également lancé auprès des jeunes pour assurer l'organisation et le bon déroulement de la journée.

Au-delà des prestations musicales, ce rendez-vous constituera ainsi une occasion de mesurer la capacité des artistes à se soutenir mutuellement et à défendre une meilleure prise en charge de leur profession, notamment en matière d'assurance et de protection sociale. Pour Bekoto, les voix et les instruments se réuniront le temps d'une soirée afin de transformer la musique en un geste de solidarité.