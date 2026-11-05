Madagascar: Infiniment petit

En mathématiques, l'infiniment petit est celui qui tend vers zéro. C'est exactement le cas de notre litchi. D'année en année, le litchi est de plus en plus petit au point que l'on croit avoir affaire à un jujube. Eh oui, la détérioration de la qualité du litchi se voit à vue d'oeil. Même ce qu'on vend sur le marché local a perdu de la couleur. Au sens figuré. De rose claire à rouge écarlate, la couleur du litchi est devenue tout simplement rouillée comme s'il était soufré. C'est une technique qui permet de garder frais le litchi exporté durant son expédition. Et à l'arrivée, il garde sa douceur même s'il est méconnaissable. Heureusement, le litchi de Madagascar garde son prestige même s'il est devenu difficile de l'écouler sur le marché européen, principal client.

Dans les années 90, l'exportation de litchi a pris un tel essor que tout le monde partait à Toamasina, Fenerive-Est, Manakara, Mananjary ...pour en faire des collectes. Une exportation sauvage où aucune norme n'a été respectée. Il faut dire que, jusque-là, le goût et le calibre du fruit répondaient naturellement à la demande européenne. Mais quelques années plus tard, les conditions sont devenues plus exigeantes. Des tonnes de litchis sont retournées à l'envoyeur ou carrément vendues sur place.

Pour remédier à ce problème, le Groupement des Exportateurs de Litchis a été créé. Il a pour objectif d'encadrer les exportations pour maintenir le prix et la qualité. Une formation des planteurs a été entamée. Un remplacement des pieds de litchi a été effectué. Évidemment, ceux qui ne veulent pas se soumettre aux conditions du GEL sont interdits d'exportation.

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Une remise à niveau nécessaire même si on aurait dû le faire depuis plusieurs années. Les plants de litchi sont pour la plupart quadragénaires et ne bénéficient d'aucun entretien. On se contente de cueillir ses fruits bon an mal an. Il est évident que la qualité des fruits se détériore avec l'âge du plant. On est donc arrivé aujourd'hui à un moment où aussi bien la qualité que la grosseur du fruit répondent difficilement aux exigences des clients étrangers. Et cela va continuer si rien n'est fait. C'est d'autant plus vrai que la qualité du litchi d'Afrique du Sud, principal concurrent de Madagascar sur le marché européen, est de loin de meilleure qualité et bien rouge.

Heureusement qu'au niveau de la quantité, la production sud-africaine n'a rien d'inquiétant. La Réunion et Maurice en produisent également en petite quantité. La Chine premier producteur mondial de litchi avec un million de tonnes par an, n'exporte pas sa production étant donné que cette quantité est insuffisante pour un marché intérieur de plus d'un milliard quatre cent millions de consommateurs.

Comme la vanille, dont le prix à l'exportation a également dégringolé, le litchi risque de descendre plus bas. Le salut vient peut-être de nouvelles régions productrices comme Ampefy et Avaradrano dont le litchi est d'excellente qualité sauf que la campagne se situe en début de l'année. Bien plus tard après Noël, période où le prix du litchi peut atteindre 16 euros le kilo dans les grandes distributions. Cela ne sera pas toujours le cas. Comme on dit, la fête n'a pas lieu tous les jours.