Madagascar: Jeux Oympiques de la Jeunesse - Les rugbywomen gravent leur nom dans l'histoire

Depuis la première participation de Madagascar aux Jeux olympiques, à Tokyo en 1964, le pays attendait une médaille. Les Makis U18 filles ont mis fin à cette longue attente.

Le 3 novembre 2026 restera une date marquante dans l'histoire du sport malgache. À Dakar, les Makis U18 filles ont offert à la Grande Île sa première médaille olympique de la jeunesse, à l'issue de leur victoire face à la République tchèque (26-10). Grâce à ce succès, les jeunes rugbywomen ont inscrit leurs noms dans les annales du sport national et mis fin à plus de six décennies d'attente d'un podium olympique.

Depuis sa première participation aux Jeux olympiques, à Tokyo en 1964, Madagascar n'avait jamais réussi à monter sur le podium. Les générations d'athlètes se sont succédé, enchaînant parfois les performances remarquables, sans toutefois parvenir à décrocher une médaille.

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L'histoire olympique malgache compte pourtant quelques performances de référence. Aux Jeux de Mexico, en 1968, le sprinteur Jean-Louis Ravelomanantsoa avait atteint la finale du 100 mètres, terminant à la huitième place. Nicole Ramalalanirina avait réalisé une performance similaire sur 100 mètres haies aux Jeux de Sydney, en 2000. Cette performance reste l'un des faits d'armes les plus marquants de l'athlétisme national. Plusieurs décennies plus tard, Berlioz Randriamihaja s'était également illustré sur 110 mètres haies aux Jeux d'Athènes, en 2004, avec un record national de 13"46.

Une fierté

À Paris, en 2024, sept athlètes avaient défendu les couleurs nationales dans cinq disciplines. Rosina Randafiarison avait notamment terminé dixième en haltérophilie, dans la catégorie des moins de 49 kg, en établissant trois records d'Afrique. Une nouvelle performance de haut niveau pour la délégation malgache, mais qui n'avait pas permis de décrocher une médaille olympique.

Il aura donc fallu attendre les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, en 2026, pour voir Madagascar accéder enfin au podium grâce à une équipe nationale. Cette première médaille olympique de la jeunesse constitue un symbole pour le sport malgache. Elle met en lumière le travail de formation, le développement du rugby féminin et l'engagement des jeunes athlètes.

Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, très ému, explique: « Je suis très fier de la performance de nos joueuses. C'est une première dans l'histoire du sport à Madagascar. Aucune discipline sportive n'a réussi à gagner une médaille olympique, mais le rugby l'a fait. »

Alain Désiré Rasambany, ministre de la Jeunesse et des Sports, a salué cette performance historique. De son côté, Rosa Rakotozafy, ancienne directrice générale des Sports, a également exprimé sa fierté : « Cette médaille de bronze des Makis Ladies U18 est une immense fierté et une émotion particulière pour moi, en tant qu'ancienne athlète olympienne. En tant qu'ancienne directrice générale des Sports, je considère cet exploit comme un signal fort : le talent existe. Nous devons continuer à investir dans la formation, l'encadrement et l'accompagnement de nos jeunes athlètes afin de leur donner les moyens d'atteindre l'excelle nce et de représenter dignement Madagascar sur la scène internationale. »

Dally Randriantefy, ancienne 44e mondiale de tennis, a elle aussi partagé son émotion : « En tant qu'ancienne athlète et ex-présidente de l'Association malgache des Olympiens, j'avoue avoir douté de pouvoir vivre, de mon vivant, cet instant historique : celui de voir Madagascar décrocher une médaille olympique. Ce rêve devient réalité aujourd'hui. Quel soulagement mêlé de fierté ! »