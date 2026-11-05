Madagascar: Anosibe - Les suspects du meurtre de l'entrepreneur Toky interpellés

La police a arrêté les suspects du meurtre du commerçant à Anosibe. D'autres membres présumés du réseau restent recherchés.

Les forces de l'ordre ont mené leurs investigations avec succès après le braquage sanglant d'un commerçant, survenu il y a quelques jours au marché d'Anosibe. De l'exécuteur des tirs à l'informateur, en passant par l'hébergeuse de la bande, tous les maillons de ce réseau ont été arrêtés. Les suspects ont été déférés devant la justice et placés en détention aux prisons de Tsiafahy et d'Antanimora. Les recherches se poursuivent activement pour identifier d'autres membres potentiels de cette organisation criminelle.

Ce braquage à main armée avait suscité une vive émotion en plein coeur du marché, faisant trois victimes par balles. Le grossiste ciblé avait succombé sur place, tandis que deux passants avaient été blessés. Grâce aux renseignements recueillis par la Brigade criminelle (BC), en collaboration avec le commissariat de Betroka, le tueur présumé, un nommé Mamenosoa, a été appréhendé. Un autre complice armé a été localisé dans la capitale, avant d'être mortellement touché lors d'une course-poursuite avec la police à Manarintsoa Isotry la semaine dernière.

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Écroués

« L'interrogatoire de Mamenosoa a permis de confondre trois autres complices. Parmi eux figure un employé de la victime, soupçonné d'avoir livré des détails sur les déplacements de son patron et sur la somme d'argent qu'il transportait. Un conducteur de moto-taxi, qui servait de chauffeur lors des raids, a aussi été arrêté, ainsi qu'une femme qui logeait un autre fuyard toujours recherché. Les trois hommes ont été écroués à Tsiafahy, tandis que leur complice féminine a été incarcérée à Antanimora », précise la Police nationale.

Ce gang démantelé est également lié à une autre agression survenue à Ambilanibe Andavamamba, où deux femmes avaient été blessées par balles. Leurs activités criminelles dépassaient donc largement le seul drame d'Anosibe.