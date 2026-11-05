Madagascar: Filière litchi - Le retard de la campagne hypothèque les exportations

La campagne 2026 s'annonce tardive et la production pourrait être inférieure à celle de 2025. Cette situation place les différents acteurs de la filière face à une double difficulté : disposer de fruits en quantité suffisante et les commercialiser au bon moment.

Pour les planteurs, ce décalage pourrait déjà se traduire par une baisse des recettes.

Les observations du Centre technique horticole de Toamasina (CTHT), réalisées le 13 octobre sur 1 410 arbres à Brickaville et à Fénérive-Est, témoignent de ce retard. Les fruits étaient encore verts, avec un diamètre moyen de 13,7 mm. Durant la première moitié d'octobre, les précipitations enregistrées à Toamasina n'ont atteint que 35,6 mm, contre 124 mm en 2025 et 98 mm en 2024. Ce déficit pluviométrique, associé aux variations de température, aurait favorisé la chute des jeunes fruits, appelée coulure. Le nord de la zone de production pourrait être particulièrement touché.

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Les conséquences du passage du cyclone Gezani l'année dernière sont également évoquées parmi les facteurs ayant perturbé le cycle de production. Selon les prévisions du CTHT, les premières quantités importantes de fruits mûrs pourraient être disponibles entre le 20 et le 22 novembre, si les conditions météorologiques s'améliorent. L'ouverture de la campagne est, quant à elle, estimée entre le 20 et le 23 novembre.

Ce décalage par rapport au calendrier habituel ne concerne pas uniquement la date de récolte. Il réduit également les marges de manoeuvre des producteurs pour écouler leurs fruits dans les conditions attendues.

À Farafangana, Ramarosombonando Aristide mesure déjà les conséquences de ce retard. Ce producteur possède quinze pieds de litchis, dont la récolte peut remplir deux semi-remorques, soit environ deux tonnes.

Des revenus sous pression

Habituellement, les collecteurs viennent récupérer ses fruits autour des 15 et 16 novembre. Cette année, l'attente supplémentaire risque de compromettre une partie de ses ventes. Il estime que ses recettes pourraient passer de 900 000 ariary, lorsque la récolte commence normalement, à environ 500 000 ariary lorsqu'elle est retardée. Il explique que les fruits risquent alors de ne pas être écoulés. Son témoignage met en évidence une réalité économique de la filière : la quantité produite ne suffit pas à déterminer les revenus des planteurs. Le moment de la récolte et la disponibilité des collecteurs jouent également un rôle dans la commercialisation.

Cette fragilité concerne près de 100 000 familles qui vivent de la filière litchi à Madagascar. Lorsque la production diminue, les quantités disponibles à la vente peuvent se réduire pour les producteurs et les collecteurs. L'évolution des prix d'achat devient alors un autre élément déterminant. Une éventuelle hausse des prix pourrait compenser une partie de la baisse des volumes, sans garantir pour autant le maintien des revenus de chaque planteur.

L'enjeu s'étend également aux exportations. Madagascar représente environ 35 % des exportations mondiales de litchis, tandis que l'Europe absorbe près de 15 000 tonnes par an. Le calendrier de récolte conditionne la collecte, le regroupement des fruits et le chargement des navires. Un démarrage tardif, combiné à une production annoncée en baisse, pourrait donc compliquer l'organisation des expéditions et la réponse aux commandes des marchés étrangers.

Les Assises nationales de la filière, organisées à Toamasina le 23 septembre 2026 à l'initiative du Groupement des exportateurs de litchis (GEL) et du ministère du Commerce et de la Consommation, avaient notamment abordé les questions de qualité, de logistique, de transparence des échanges et de diversification des débouchés. Les États-Unis, l'Inde et Dubaï figurent parmi les marchés envisagés.

La campagne 2026 rappelle ainsi que la vulnérabilité de la filière ne se limite pas aux aléas de production. Le retard de la récolte peut affecter toute la chaîne commerciale, depuis les revenus des planteurs jusqu'à l'organisation des exportations. Les volumes effectivement récoltés, les prix pratiqués et les quantités exportées permettront de mesurer le poids économique réel de cette saison.