Madagascar: Fonciers - Un remblai illicite découvert au lac de Mandroseza

La superficie du lac de Mandroseza continue de se réduire. Une partie de ses eaux a été remblayée illégalement. « Nous avons découvert ce remblai il y a une semaine, dans le cadre de l'opération de refonte de la liste électorale. Selon notre constat, près de 80 m² du lac ont été clôturés et environ 50 m² remblayés. Ces travaux ont été réalisés sans aucune demande auprès du fokontany », a déclaré hier Laha Bienvenu Andriantahindrazany, président du fokontany d'Andohan'i Mandroseza.

Il a signalé les faits au ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Le ministre, le général Lylyson René de Rolland, a ordonné l'arrêt immédiat des travaux. Plusieurs mesures strictes ont été prises : enlèvement complet des terres déjà déversées dans l'eau, remise en état des lieux, amendes et sanctions judiciaires.

Le lac de Mandroseza et ses alentours bénéficieraient d'un statut particulier qui interdit toute construction et tout remblayage. Ce bassin, alimenté par la rivière Ikopa, contribue à l'approvisionnement en eau d'Antananarivo.

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Outre ces empiètements, le site est déjà confronté à une menace d'ensablement liée à la dégradation de son environnement. Sa capacité, qui était estimée à 1,6 million de m³ lors de sa création en 1901 et qui se maintenait à ce niveau entre les années 1940 et 1960, aurait aujourd'hui diminué de moitié pour atteindre seulement 800 000 m³.