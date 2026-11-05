Madagascar: UNICEF - Gilles Chevalier succède à Christine Jaulmes

Après 3 ans à la tête du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) à Madagascar et pour l'Union des Comores, Christine Jaulmes cède sa place à Gilles Chevalier, qui occupait le poste de représentant adjoint depuis 2022. Le nouveau représentant résident a présenté hier sa lettre de créance à la ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye.

Il dit avoir pour conviction de mettre la diplomatie au service des droits de l'enfant et de bâtir les coalitions stratégiques nécessaires pour transformer les engagements en résultats concrets. « L'investissement dans le capital humain, à commencer par les enfants et les jeunes, doit être au coeur des décisions qui façonneront l'avenir du pays. Il ne s'agit pas seulement d'un impératif social. C'est aussi l'un des investissements les plus stratégiques qu'un pays puisse réaliser pour sa stabilité, sa résilience et sa prospérité », a-t-il déclaré. Il se dit prêt à travailler avec le gouvernement, les communautés, les partenaires au développement, la société civile et le secteur privé pour traduire cette ambition en résultats durables pour chaque enfant malgache.

Gilles Chevalier compte vingt années d'expérience dans le développement international et les partenariats stratégiques. Depuis son arrivée à Madagascar, il a supervisé la mise en oeuvre du programme de coopération aux niveaux national et décentralisé, et contribué à en sécuriser le financement dans un contexte de crise mondiale de l'aide au développement. Il a également piloté la réponse de l'Unicef à plusieurs urgences complexes, comme les épidémies et les cyclones.

Il entend placer la construction de coalitions au coeur de son mandat, en renforçant les alliances entre institutions publiques, partenaires au développement, société civile, communautés et secteur privé, afin d'accélérer les progrès pour les enfants.

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