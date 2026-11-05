Madagascar/Sénégal: Judo - Bryan réalise le meilleur parcours en individuel

La majorité des représentants de la Grande Île, engagés dans cinq des sept disciplines au programme, ont déjà accompli leur mission. Cinq jours se sont écoulés aux IVes Jeux olympiques de la jeunesse dédiés aux moins de 18 ans, qui s'étalent du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, la capitale sénégalaise. Le rugby malgache a réalisé un double exploit historique : cette discipline est la première collective ayant pu obtenir une qualification olympique, mais surtout, l'ovale malgache a été la première discipline collective et individuelle confondue à remporter une médaille olympique, celle de bronze en rugby à 7.

En sport individuel, le judoka Bryan Tokiniaina Antonio Minoharintsoa, engagé dans la catégorie des -100 kg, porte-drapeau masculin du pays, a réalisé le meilleur parcours. Bryan a disputé quatre combats et a enregistré deux victoires. Le champion de Madagascar junior et cadet des -90 kg a battu d'entrée le Népalais Shubhram Timelsina avant de s'incliner en quarts de finale devant l'Angolais Joao Agostino. Repêché, le champion du tournoi international de Maurice a défait le Gabonais Ndong Ghislain au premier combat du repêchage avant de perdre contre Sharif Asmas du Tadjikistan.

Exploit personnel

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En natation, Tendry Tiavina Rakotobe termine 10e au classement général de l'épreuve de 50 m papillon (25»62) et 14e au 100 m papillon (58»06), qui est une nouvelle meilleure performance des U17. Tendry sera au départ de sa troisième et dernière épreuve, le 50 m nage libre, vendredi. La nageuse et deuxième porte-drapeau malgache, Océane Rakotonanahary, a fini 13e en 100 m brasse (1'17»47) et 34e en 100 m nage libre (1'02»02). L'expatriée de Dubaï bouclera sa participation aux JOJ par l'épreuve de 50 m brasse ce jeudi.

La pongiste Gracia Tina Andriatahiana a, pour sa part, enregistré trois défaites en autant rencontres disputées en phase de poules. Elle s'est inclinée au premier match devant la Portoricaine Valentina Davilla 0-3 (5/11, 9/11, 5/11), puis contre la Thaïlandaise Kulapassr Vijitviyagul 0-3 (3/11, 2/11, 3/11) et la Française Nina Guo Zheng 0-3 (4/11, 2/11, 4/11).

Trois autres athlètes entreront en lice ce week-end : l'haltérophile Tsiky Mahay Tia Tendry, sextuple médaillée d'or au championnat d'Afrique des jeunes et juniors, dans la catégorie des -46 kg ; la lutteuse Francia Randriatiana, double médaillée d'or en lutte olympique et lutte de sable au tournoi régional d'éducation et de développement de Maurice, dans la catégorie des -45 kg ; et la deuxième expatriée évoluant à Genève, en Suisse, Anjara Laura Jauslin, qui sera au starting-block de l'épreuve de 200 m.