Madagascar: Examen - Le calendrier du bac modifié

5 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Le baccalauréat technique adoptera un nouvel ordre d'épreuves à partir de 2027. Les matières techniques, jusqu'ici programmées durant la deuxième semaine, se dérouleront désormais dès la première semaine de l'examen. Les matières générales prendront ensuite le relais au cours de la deuxième semaine, en même temps que celles du baccalauréat général. La durée de l'examen reste fixée à deux semaines ; seul l'ordre des épreuves change.

Cette réorganisation met fin au décalage entre les dates de fin des deux examens. Jusqu'à présent, les candidats au baccalauréat technique terminaient leurs épreuves une semaine après ceux de la filière générale, en raison du positionnement tardif des matières techniques. À partir de 2027, les deux catégories de candidats achèveront leurs examens au même moment.

Adaptation

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Pour Ny Avo Rakotomalala, élève, ce changement pourrait alléger les contraintes liées à cette organisation. « Cette nouvelle répartition est intéressante pour les candidats de la filière technique. Nous n'aurons plus à attendre une semaine supplémentaire après les candidats du baccalauréat général pour terminer nos épreuves. Cela pourrait réduire la fatigue et nous permettre de mieux vivre cette période d'examen », estime-t-il.

Toutefois, ce changement demande également une adaptation dans la préparation des candidats. Les matières techniques, qui mobilisent les connaissances spécifiques acquises durant leur formation, seront désormais évaluées en premier. Les élèves devront ainsi être prêts à affronter ces épreuves dès le début de la session, avant de passer aux matières générales.

Présentée lors du Conseil des ministres du 3 novembre 2026, cette modification vise principalement à rapprocher les calendriers des deux examens et à limiter l'attente imposée aux candidats de la filière technique. Son application en 2027 permettra de mesurer ses effets sur le déroulement des épreuves et les conditions vécues par les élèves.

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