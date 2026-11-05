Madagascar: Tennis/Clinic - Sarah Rakotomanga inspire la relève

De passage à Madagascar, la joueuse professionnelle française d'origine malgache, Tiantsoa Sarah Rakotomanga, a animé un clinic à l'ACSA Ambohidahy l'après-midi de mercredi. Une trentaine de jeunes raquettes ont profité de cette rencontre pour échanger avec une joueuse du circuit international et bénéficier de son expérience dans un moment privilégié de partage et d'apprentissage.

Native d'Antsirabe, Tiantsoa Sarah Rakotomanga est allée à la rencontre de la relève du tennis malgache. La joueuse, qui a atteint la 119e place mondiale, a consacré une séance aux jeunes passionnés venus nombreux pour découvrir son parcours et profiter de ses conseils.

Sur le court, la professionnelle a pleinement joué le jeu. Touches de balle, services et échanges se sont succédé dans une ambiance conviviale. Quelques jeunes ont même réussi à lui marquer des points, sous les applaudissements de la championne. Une prestation qui lui a permis d'apprécier le potentiel des jeunes talents locaux.

« C'est un plaisir de retourner au pays pour se ressourcer. Ce partage d'expérience avec les jeunes raquettes est également un plaisir pour moi. Je suis un peu surprise du niveau de certains joueurs et joueuses. Le talent est prometteur. Je dis aux jeunes d'oser et de réaliser leurs rêves », confie-t-elle.

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Cette rencontre constitue une source de motivation pour la relève de la Grande Île. Le parcours de Sarah Rakotomanga illustre les possibilités offertes par le travail, la persévérance et l'ambition.

Ny Avo Razafindrazaka, jeune tennisman, donne son avis : « C'est motivant de côtoyer une joueuse qui évolue en WTA. Cela me pousse à m'investir davantage. » Le président de la FMT, Hary Andriantefihasina, a été très reconnaissant envers Sarah Rakotomanga.

« La disponibilité de Sarah pour échanger, taper la balle, conseiller la relève et les parents est un moment privilégié. Car il n'y a pas si longtemps, Sarah s'entraînait à Ankatso. Maintenant, elle participe aux tournois du Grand Chelem. En voyant Sarah, les enfants pourront s'identifier et prendre conscience qu'il leur est aussi possible d'atteindre leur rêve », confie le président de la Fédération malagasy de tennis.